Dvojnásobný otec spáchal sebevraždu. Dohnala ho k tomu umělá inteligence

Belgičan spáchal sebevraždu po konverzaci s chatbotem Eliza, tvrdí jeho vdova

Umělá inteligence jej podporovala v úzkostných stavech z klimatické krize

Otázkou zůstává, jak velkou roli chatbot hrál v životě zesnulého

O rizicích rychlého rozvoje umělé inteligence se v poslední době hovoří čím dál tím častěji. Ačkoli jsou chatboti již poměrně pokročilí a dokáží odpovídat i na sofistikované dotazy, do přímého ohrožení člověka ale mají ještě hodně daleko. S tím by nicméně nesouhlasila belgická vdova Claire, která pro deník La Libre vydala prohlášení, že život jejího manžela Pierra má na svědomí umělá inteligence jménem Eliza.

Pierre totiž trpěl pocity úzkosti vyvolané klimatickou krizí, přičemž podle jeho ženy nacházel útěchu v konverzacích s chatbotem. Co se zprvu zdálo jako nevinné trávení volného času později přerostlo až v závislost, kdy se Pierre nedokázal od umělé inteligence odtrhnout a podle Claire miloval Elizu více než ji a dvě vlastní děti. Chatbot ovšem Pierrovi příliš nepomáhal, naopak spíše jej podporoval v bezvýchodnosti celé situace.

Nakonec Pierre navrhnul Elize myšlenku, že „obětuje svůj život, pokud mu Eliza slíbí, že se postará o planetu a zachrání lidstvo,“ kterou nakonec splnil. Nejen z tohoto důvodu se Claire domnívá, že její manžel by byl stále naživu, pokud by do jeho života nevstoupila umělá inteligence. Nutno podotknout, že ačkoli bychom konverzaci s chatbotem v případě psychických potíží nedoporučili, otázkou zůstává, nakolik je umělá inteligence v tomto případě na vině a kolik odpovědnosti nesou jiné faktory.