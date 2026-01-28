Důchod se odkládá: Apple vydal klíčovou aktualizaci pro 13 let staré iPhony

- Apple uvolnil důležitou aktualizaci pro historické smartphony
- Obnovuje klíčové certifikáty pro fungování iMessage či FaceTime
- Aktualizace se týká i 13 let starých zařízení
iPhone 5s patří bezesporu mezi ikonická zařízení, která se těšila velké oblibě nejen mezi laickou, ale také odbornou veřejností. To nyní svým způsobem ocenil také samotný Apple, který svým krokem rozhodl, že takřka třináct let staré zařízení ještě nepošle „do důchodu“, ale jeho věrným majitelům a uživatelům dopřeje ještě jednu poslední jízdu. Spolu s iOS 26.2.1 totiž Apple vydal aktualizovanou verzi iOS 12 pro zařízení, která stále používají tuto verzi operačního systému, konkrétně osm let po prvním vydání této verze.
Důležitá aktualizace pro staré iPhony
Verze systému iOS 12.5.8 je nyní k dispozici pro iPhone 5s a iPhone 6, což znamená, že Apple pokračuje v podpoře těchto zařízení i po třinácti, respektive dvanácti let od jejich uvedení na trh. iPhone 5s byl uveden na trh v září 2013, zatímco iPhone 6 byl uveden na trh v září 2014. Podle poznámek Applu k aktualizaci iOS 12.5.8 prodlužuje platnost certifikátu požadovaného pro funkce jako iMessage, FaceTime a aktivaci zařízení, takže budou fungovat i po lednu 2027.
Původně by funkce omezené certifikátem a po jeho vypršení by přestaly fungovat klíčové aplikace, avšak ty nyní budou moci na těchto dvou starších modelech iPhone fungovat nadále i v následujících letech. Dosud byly modely iPhone 5s a iPhone 6 naposledy aktualizovány v lednu 2023, kdy Apple vydal důležité bezpečnostní opravy, přičemž je překvapivé, že se gigant z Cupertina zabývá i takto starými modely. Apple také vydal nové verze iOS 18 a iOS 16, které řeší stejný problém s certifikáty.
Apple se totiž veřejně zavázal poskytovat bezpečnostní aktualizace pro iPhone po dobu minimálně pěti let od jeho uvedení na trh, ale často nabízí bezpečnostní záplaty i po delší dobu. Například iPhone 6s byl uveden na trh před 11 lety, ale v září 2025 obdržel bezpečnostní aktualizaci s uvedením iOS 15.8.5. Aktuálně tedy zařízení obdrželo aktualizaci iOS 15.8.6, která přidává stejné rozšíření certifikátu.
Používáte či znáte někoho, kdo používá iPhone 5s či iPhone 6s? Dejte nám vědět do komentářů.