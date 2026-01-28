TOPlist

Důchod se odkládá: Apple vydal klíčovou aktualizaci pro 13 let staré iPhony

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 28. 1. 6:30
0
apple iphone 5s
  • Apple uvolnil důležitou aktualizaci pro historické smartphony
  • Obnovuje klíčové certifikáty pro fungování iMessage či FaceTime
  • Aktualizace se týká i 13 let starých zařízení

iPhone 5s patří bezesporu mezi ikonická zařízení, která se těšila velké oblibě nejen mezi laickou, ale také odbornou veřejností. To nyní svým způsobem ocenil také samotný Apple, který svým krokem rozhodl, že takřka třináct let staré zařízení ještě nepošle „do důchodu“, ale jeho věrným majitelům a uživatelům dopřeje ještě jednu poslední jízdu. Spolu s iOS 26.2.1 totiž Apple vydal aktualizovanou verzi iOS 12 pro zařízení, která stále používají tuto verzi operačního systému, konkrétně osm let po prvním vydání této verze.

Důležitá aktualizace pro staré iPhony

Verze systému iOS 12.5.8 je nyní k dispozici pro iPhone 5s a iPhone 6, což znamená, že Apple pokračuje v podpoře těchto zařízení i po třinácti, respektive dvanácti let od jejich uvedení na trh. iPhone 5s byl uveden na trh v září 2013, zatímco iPhone 6 byl uveden na trh v září 2014. Podle poznámek Applu k aktualizaci iOS 12.5.8 prodlužuje platnost certifikátu požadovaného pro funkce jako iMessage, FaceTime a aktivaci zařízení, takže budou fungovat i po lednu 2027.

iphone 5s by apple
Aktualizace prodlouží život i iPhonu 5s, který byl představen 20. září 2013

Původně by funkce omezené certifikátem a po jeho vypršení by přestaly fungovat klíčové aplikace, avšak ty nyní budou moci na těchto dvou starších modelech iPhone fungovat nadále i v následujících letech. Dosud byly modely iPhone 5s a iPhone 6 naposledy aktualizovány v lednu 2023, kdy Apple vydal důležité bezpečnostní opravy, přičemž je překvapivé, že se gigant z Cupertina zabývá i takto starými modely. Apple také vydal nové verze iOS 18 a iOS 16, které řeší stejný problém s certifikáty.



Nové rozhraní Siri v iOS 18



Nepřehlédněte

Nečekaný tah Applu. Nová Siri dorazí v únoru, pak přijde další nášup novinek

Apple se totiž veřejně zavázal poskytovat bezpečnostní aktualizace pro iPhone po dobu minimálně pěti let od jeho uvedení na trh, ale často nabízí bezpečnostní záplaty i po delší dobu. Například iPhone 6s byl uveden na trh před 11 lety, ale v září 2025 obdržel bezpečnostní aktualizaci s uvedením iOS 15.8.5. Aktuálně tedy zařízení obdrželo aktualizaci iOS 15.8.6, která přidává stejné rozšíření certifikátu.

Používáte či znáte někoho, kdo používá iPhone 5s či iPhone 6s? Dejte nám vědět do komentářů.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Snímek z druhého traileru na GTA 6
Sběratelé pláčou, Rockstar jim s GTA 6 uštědřil nečekanou ránu pod pás
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:38
2
Tesla Model Y Performance
Test Tesla Model Y Performance: rychle a zběsile s rodinným SUV
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek včera 19:00
1
Harman/Kardon má novou řadu legendárních reproduktorů, s tímto kódem ušetříte tisíce
Harman/Kardon má novou řadu legendárních reproduktorů. S tímto kódem ušetříte tisíce
PR článek
PR článek PR článek včera 18:15
Chytré hodinky Garmin Venu X1
Garmin propálil chystané příslušenství, potěší odpůrce chytrých hodinek
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
2

Kapitoly článku