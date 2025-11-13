Druhá řada seriálu Vetřelec: Země dostala zelenou, fanoušci si na premiéru počkají

- Televize FX potvrdila pokračování seriálu Vetřelec: Země
- Produkce se přesune z Thajska do Londýna, natáčet se začne ale až příští rok
- Druhá řada prozatím nemá datum premiéry, ani potvrzené herecké obsazení
Vetřelec je bezpochyby jednou z nejznámějších hororových postav na světě, přičemž audiovizuální díla, kde se mihne, si automaticky získají velkou pozornost. Zatímco jeho velký konkurent v podobě Predátora v poslední době výrazně šlape do produkce nových filmů, jmenovitě třeba Predátor: Kořist či Predátor: Zabiják zabijáků, Vetřelec se pokusil o nový příspěvek v podobě seriálu s názvem Vetřelec: Země, který si u fanoušků a kritiků vysloužil spíše rozporuplné reakce, a to nejen svým dějovým přesunem před filmovou ságu, ale také zasazením na naší domovskou planetu.
Druhá řada seriálu Vetřelec: Země je oficiálně potvrzena
Více než měsíc po odvysílání finále první sezóny stanice FX potvrdila, že seriál Vetřelec: Země dostane druhou řadu. Datum vydání druhé řady zatím nebylo stanoveno, natáčení však proběhne někdy v příštím roce, tudíž premiéra prvních dílů by se mohla odehrát někdy začátkem roku 2027. Showrunner Noah Hawley se vrací zpět, aby opět vedl seriál, přičemž zdržení s oznámením pokračování mohlo být způsobeno právě podpisem nové smlouvy s Disney.
Hollywood Reporter naznačuje, že díky této dohodě by se mohl přesunout z FX, kde pracoval na seriálech Fargo, Legion a nyní Vetřelec: Země, k práci pro další sítě a platformy Disney. „FX vždy podporovalo odvážné vyprávění příběhů zaměřeného na silné postavy. Od samého začátku seriálu Fargo mě povzbuzovali, abych podstupoval kreativní rizika a následoval příběh, kamkoli mě zavede,“ řekl Hawley. „Jsem vděčný, že mohu pokračovat v objevování světa Vetřelec: Země společně s našimi partnery, herci a štábem, se kterými začínáme další kapitolu.“
Produkce druhé sezóny se přesune z Thajska do Londýna, nicméně budeme si muset počkat, abychom zjistili, zda se jedná o čistě praktické rozhodnutí, nebo zda to naznačuje, že se seriál přesune z ostrova Neverland, kde sídlí společnost Prodigy, která hraje v seriálu ústřední roli. Není to jediné audiovizuální dílo z univerza Vetřelce, které se momentálně připravuje – aktuálně vzniká také pokračování filmu Romulus z roku 2024.