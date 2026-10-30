Dotykový MacBook Pro na Karláku. Apple v Praze opět natáčel reklamu

- Apple znovu zamířil se svým produkčním týmem do Prahy
- Natočil zde reklamu na luxusní MacBook Pro s dotykovým displejem
- V záběrech se mihne Vyšehrad, Karlovo náměstí a nejspíš i Divoká Šárka
Apple v uplynulém týdnu představil hned čtyři úplné novinky, z nichž asi nejvíce upoutal prémiový MacBook Pro s dotykovým displejem typu OLED. Hned po představení byla zveřejněna i reklama, která opět potěší zejména české patrioty, protože byla téměř celá natáčená v Praze.
Nový MacBook už byl v Praze
Takřka nikdy se nestává, že by Apple oficiálně komentoval, kde a za jakých okolností vznikají jeho televizní a internetové reklamy. Našinec ale dobře ví, že Prahu, potažmo Českou republiku, si firma se sídlem v Kalifornii vybírá celkem často.
Stejně tak nejnovější 2minutový spot zachycující nový MacBook Pro s dotykovým PROLED připomíná Česko, protože se tu opravdu z velké části natáčel. Hned první půlminuta dává hodně přednosti vnitřním prostorám vyšehradského Kongresového centra, pohled z okna byla ale upraven a zobrazuje neexistující mrakodrapy. Například ikonické točité schodiště se sochou Slunce od Vladimíra Procházky určitě muselo být povědomé celé řadě z vás.
Poté, co se scéna přesune ven, už nelze přehlédnout typický pražský park, konkrétně jde o Karlovo náměstí, což potvrzuje i socha Jana Evangelisty Purkyně. Ta se v záběru mihne přesně v 65. minutě. Na konci se pak objevuje i scéna ze skal, což by mohla být přírodní rezervace Divoká Šárka, nicméně záběr je celkem rychlý a pozadí může být upravené, takže to nelze jednoznačně potvrdit.
Apple si Prahu oblíbil
Až se budete příště dívat na reklamu na youtubovém kanále Applu a pojmete podezření, že by se mohlo jednat o Prahu, nedivte se, jak se ukázalo již mnohokrát, nemusí to být pouze pocit. Naposledy natáčel v Česku vánoční spot v ateliérech společnosti Unit+Sofa.
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V minulosti šlo mimo jiné o reklamu na iPhone 15, předtím v roce 2022, kdy v televizním spotu k iPhonu SE 3. generace zachytil pražskou Národní technickou knihovnu. V roce 2019 v upoutávce na hodinky Apple Watch Series 5 demonstroval možnost placení na neexistujících turniketech v pražském metru.
V téže reklamě je vidět také „český Grand Canyon“ lom Velká Amerika či oblíbená kavárna Liberál v Holešovicích. O rok dříve se Applu hodila šedivá brutalistní stanice metra Vltavská pro reklamu na kontrastně barevný iPhone XR.