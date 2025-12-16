TOPlist

Dokonalá dvojka od Applu zlevňuje. AirPods i Apple Watch jsou v předvánoční slevě

Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3

Vánoční nákupy se pomalu chýlí ke konci, není ale důvod zoufat – právě teď máte možnost sehnat ten nejlepší vánoční dárek v podobě AirPods nebo Apple Watch, a to s garancí doručení včas pod stromeček. Stylový a praktický doplněk teď seženete v parádní slevě a například Apple Watch Ultra 2 tak vyjdou na pouhých 16 990 Kč (běžně 18 889 Kč).

Nejlepší vánoční dárky

Ať už chcete udělat radost sobě nebo těm nejbližším, zaručený úsměv vykouzlí chytré hodinky od Applu. V parádní akci teď seženete rovnou několik modelů, a to jak osvědčenou klasiku Apple Watch Series 10 a 11 nebo Apple Watch Ultra 2, tak i úplné novinky jako nedávno představené Apple Watch Ultra 3.

Ceny modelů ve slevě:

Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3

Nepostradatelnou výbavou jsou v dnešní době také kvalitní sluchátka, a právě AirPods zůstávají na vrcholu oblíbenosti. Můžete se u nich spolehnout na ANC (aktivní potlačení zvuku), se kterým udržíte myšlenky i v kanceláři, MHD nebo na rušné ulici. V Mobil Pohotovosti najdete zlevněných rovnou více generací za nejrůznější ceny.

Ceny modelů ve slevě:

