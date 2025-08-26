Dočkáme se za měsíc? Xiaomi chystá hodinky s obří baterií a unikátní datovou funkcí

- Značka Xiaomi přivítá podzim novými chytrými hodinkami
- Oslnit mají extrémně velkou baterií a možností měnit operátory za pochodu
- Premiéra se uskuteční pravděpodobně se smartphony Xiaomi 16
Značka Xiaomi patří mezi přední výrobce nositelné elektroniky. Největší objemy prodejů jí dělají náramky Smart Band, ovšem špatně si čínský výrobce nevede ani v prodejích chytrých hodinek. Aktuálně Xiaomi připravuje nové prémiové hodinky, které patrně uvede společně s řadou vlajkových smartphonů Xiaomi 16. Co o nich víme?
Obří baterie a svobodná eSIM
O nadcházejících hodinkách od Xiaomi se rozepsal známý informátor Digital Chat Station. Ten sice ještě netuší, jak se hodinky budou jmenovat, už ale částečně zná jejich výbavu. Podle něj se například můžeme těšit na rekordně obrovský akumulátor s kapacitou nejméně 930 mAh. Pro srovnání – aktuální Xiaomi Watch S4 mají baterii s kapacitou 486 mAh, Xiaomi Watch 2 Pro zase mají 495mAh akumulátor. Rekordmanem jsou pravděpodobně OnePlus Watch 3 s obří 648mAh baterií a 120hodinovou výdrží. Chystané hodinky od Xiaomi by tak mohly vydržet ještě výrazně déle.
Pochopitelně výdrž nezávisí pouze na kapacitě akumulátoru, ale i na dalších okolnostech – na optimalizaci operačního systému, na (ne)využívání funkce Always-on displej, nebo na případné datové konektivitě. Právě té se totiž bude týkat druhá zmíněná novinka, kterou je svoboda ve výběru operátora. Chystané hodinky mají totiž dostat podporu eSIM, avšak oproti konkurenci s jedním výrazným vylepšením – součástí hodinek má být univerzální integrovaný obvod (eUICC), který umožní plynule přepínat mezi operátory podobně jako to umí současné smartphony.
Zmíněné hodinky od Xiaomi má pohánět operační systém HyperOS, takže se pravděpodobně bude jednat o zástupce řady Watch S. To je dobrá zpráva i z hlediska výdrže, neboť HyperOS je efektivnější platformou než WearOS od Googlu, kterou Xiaomi používá například u hodinek Watch 2 Pro.
Nové hodinky od Xiaomi pravděpodobně dorazí společně s řadou smartphonů Xiaomi 16. Příchod těchto novinek je naplánován krátce po premiéře čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, která se uskuteční mezi 23. a 25. zářím.
