Dočkáme se na iPhonech Google Pay? Apple nabídl konkurenci otevření NFC

NFC čip v iPhonech je odjakživa omezen pouze na platby Apple Pay

Kvůli tomu Applu hrozí v Evropě vysoká pokuta

Aby se jí Apple vyhnul, nabídl otevření NFC čipu konkurentům

Společnosti Apple hrozí tučná pokuta. V roce 2020 jej začala vyšetřovat Evropská komise za údajné monopolní praktiky v oblasti bezkontaktního placení, v květnu roku 2022 pak v této věci padlo obvinění. Apple se snaží celou věc urovnat, aniž by pokutu platil, dokonce navrhl řešení, které by placení v iPhonech výrazně proměnilo.

Do iPhonů možná zamíří konkurenční platební služby

Podpora bezkontaktního placení je v iPhonech již od roku 2014, kdy Apple umístil NFC čip do iPhonu 6. Od té doby se prakticky nic nezměnilo – NFC čip v jablečných telefonech je omezen pouze na používání služby Apple Pay, vývojáři aplikací třetích stran k němu nemají přístup. Apple se pochopitelně ohání bezpečností, avšak Evropská komise to vidí jinak – podle ní firma z Cupertina záměrně omezuje třetím stranám přístup ke klíčové technologii, čímž zneužívá svoje postavení na trhu.

V tuto chvíli neznáme výši navrhované pokuty, avšak pravděpodobně se bude jednat o vysokou částku – Apple se totiž snaží z povinnosti platit pokuty vymanit, dokonce prý nabídl poskytnutí přístupu k NFC čipu v iPhonech konkurenčním firmám. Díky tomu by se na jablečných telefonech mohly objevit alternativní způsoby bezkontaktního placení, klidně i Google Pay. Evropská komise tuto nabídku Applu aktuálně přezkoumává, v příštím měsíci by o této věci měla hovořit právě s firmami, které by měly mít na odblokování přístupu k NFC čipu zájem.

Podobný případ se odehrává i v USA, kde Apple za nelegální omezování konkurenčních bezkontaktních plateb zažalovala společnost Affinity Credit Union. Případ zatím není uzavřen, nicméně okresní soud v září letošního roku uvedl, že žalobci Applu prokázali pokus o monopolizaci, a že by otevření iOS pro jiné platební systémy mohlo podnítit inovace a snižovat ceny.

Otázkou je, zda Apple nebude muset otevřít iOS pro konkurenční platební systémy i bez tohoto případu. Americká firma totiž musí uvést operační systém iOS do souladu s evropským Aktem o digitálních trzích, který mimo jiné zakazuje zvýhodňování vlastních služeb a aplikací na úkor konkurence. Kvůli tomu musí iOS v příštím roce umožnit instalaci aplikací z jiných zdrojů než z vlastního obchodu App Store, ovšem je možné, že ke splnění nařízení Evropské unie bude nucen systém otevřít i pro konkurenční platební systémy.