Dobře namazaný stroj na peníze. Apple má za sebou velmi úspěšný kvartál

Apple v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za druhé čtvrtletí letošního roku. Firma z Cupertina má důvod k radosti – zaznamenala silné příjmy z klíčových segmentů a tento druhý kvartál (ve fiskálním roce třetí) byl nejsilnější v historii firmy.

Apple v období mezi dubnem a červnem letošního roku utržil 94,04 miliard dolarů (asi 2,02 biliony korun), což je o 10 procent více než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk narostl o 9 procent na 23,43 miliard dolarů (asi 504,07 miliard korun).

Z hlediska jednotlivých odvětví vypadají tržby následovně:

V uplynulém kvartále se velmi dařilo iPhonům. Tim Cook se v hovoru s investory pochlubil, že řada iPhone 16 je populárnější než iPhone 15 a zájem o ni roste dvoucifernými čísly. Minulý měsíc se také Applu podařilo prodat iPhone s pořadovým číslem 3 miliardy, což je famózní výsledek.

3 billion iPhones sold!

Thank you to everyone who’s made iPhone such an important part of their lives. I’m incredibly excited for what’s ahead!

— Greg Joswiak (@gregjoz) July 31, 2025