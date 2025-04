Dobrá zpráva pro majitele iPadu! Konečně se dočkají jedné z nejoblíbenějších aplikací na světě

Instagram ani v roce 2025 nemá nativní aplikaci pro iPad

Uživatelé musí stále využívat verzi aplikace navrženou pro iPhony

Nyní to vypadá, že se majitelé tabletů od Applu konečně dočkají

Tablety jsou tady s námi už nějaký ten pátek a i přes to, že jsou vcelku rozšířené, stále mají některá omezení, nad kterými lze jen kroutit hlavou. Mezi ně patří třeba nedostupnost některých základních aplikací, třeba největších sociálních sítí světa. O které je řeč? Konkrétně o Instagramu, který ani v roce 2025 nenabízí nativní aplikaci pro iPad, což je poněkud s podivem. Ano, samotná sociální síť je založená na sdílení fotografií a videí, k čemuž nejsou tablety zrovna ideální, na druhou stranu ale řada z nás jen konzumuje obsah a nic světoborného na síť nepřidává.

Aplikace pro iPad se stane realitou

Podle serveru The Information se ale všichni majitelé iPadu mohou konečně těšit na dlouho očekávanou aplikaci Instagramu naprogramovanou přímo pro tablety od Applu. Uživatelé Instagramu chtěli nativní aplikaci pro iPad již od spuštění této sociální sítě v roce 2010, ale sociální síť byla dosud dostupná skrze aplikaci pro iPhone. S nativní aplikací to nevypadalo vůbec dobře – v roce 2022 šéf Instagramu Adam Mosseri uvedl, že aplikace pro iPad se neplánuje, protože ji nechce dostatečně velká skupina lidí, aby se stala prioritou. O dva roky dříve se také Mosseri vymlouval na nedostatek zaměstnanců, kteří by mohli na aplikaci pro iPad pracovat.

Těmto výmluvám je podle všeho konec. Bohužel o verzi aplikace Instagram pro iPad toho prozatím mnoho nevíme a zatím ani netušíme, kdy by mohla spatřit světlo světa. S potenciálním zákazem aplikace TikTok na území Spojených států nicméně Instagram tuší příležitost a evidentně se snaží před potenciálním závodem o uživatele čínské síť nasadit všechny dostupné prostředky, aby jich na svou platformu zlákal co nejvíce.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.