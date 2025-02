Dobrá zpráva pro herní pamětníky. Na Androidu se znenadání objevil PlayStation 3 emulátor

Pro operační systém Android překvapivě vyšel nový emulátor konzole PlayStation 3

Emulátor s názvem aPS3e se stále nachází v rané fázi vývoje, v tuto chvíli navíc nelze zaručit jeho bezpečnost

Zájemci o emulaci her z PS3 by se v budoucnu nemuseli spoléhat na nepříliš efektivní aplikace jako Winlator

Zatímco populární emulátor her z konzole PlayStation 3 na PC s názvem RPCS3 pravidelně dostává různá vylepšení, uživatelé Androidu měli doposud smůlu. Tvůrci emulátoru už dříve jednoznačně uvedli, že verzi pro operační systém se zeleným robotem nechystají. Zájemci z řad uživatelů Androidu, kteří si chtěli zavzpomínat na klasické tituly z PS3, se dosud museli spoléhat na nepříliš intuitivní řešení v podobě aplikací jako Winlator, které na jejich zařízení umožňují spustit operační systém Windows.

Emulátor PS3 pro Android

Situaci by v budoucnu mohl změnit změnit nový nativní emulátor zvaný aPS3e, který se znenadání objevil na GitHubu. V tuto chvíli dokonce není jasné ani to, odkud se aplikace vzala a kdo za ní vlastně stojí. Zájemci si tak mohou novinku vyzkoušet pouze na vlastní riziko. aPS3e pochází od čínského vývojáře s přezdívkou Aenu, o němž díky překladači DeepL můžeme říct pouze to, že „zmeškal povinnou devítiletou školní docházku, je nezaměstnaný a nyní žije zahálčivým životem kdesi na venkově.“

Nejistá cesta k cíli

Aplikace je teprve v počáteční fázi vývoje, obsahuje pouze jednoduché menu s knihovnou dostupných her. Kompatibilita je zatím velmi omezená. Redaktoři serveru Android Authority testovali několik her na novějších vlajkových lodích, přičemž se jim nepodařilo spustit ani jedinou. Někteří uživatelé na Redditu nicméně tvrdí, že se jim přes emulátor podařilo spustit pár méně náročných titulů jako Terrarii či Limbo, byť s horším výsledkem než v případě výše zmíněného Winlatoru. Alespoň prozatím chybí i podpora ovladačů.

Emulátor vyžaduje Android 7 nebo novější a podporu API Vulkan, jednotlivé hry si navíc musí obstarat uživatel sám. Na GitHubu se aPS3e dlouho neohřál, došlo totiž k jeho smazání. V případě zájmu a – znovu opakujeme – pouze na vlastní riziko si jej můžete stáhnout z čínské stránky. Do budoucna bude zajímavé sledovat, zda bude tajemný tvůrce aplikaci nadále vylepšovat, nebo si na ni po pár týdnech nikdo nevzpomene.