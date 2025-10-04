Do Brna dorazila technologie. Vojenská nemocnice spustila privátní 5G síť

- T-Mobile ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Brno spustil privátní síť v celém areálu
- Díky této inovaci mají lékaři rychlý přístup k dokumentaci o pacientech prakticky odkudkoliv
- Zároveň je možné provádět telechirurgické mosty mezi Prahou a Brnem
Vojenská nemocnice v Brně je prvním zdravotnickým zařízením v České republice, které zavedlo privátní 5G síť. Na setkání s novináři to prezentovali zástupce nemocnice, ale také společnost T-Mobile, která privátní síť zajišťuje v rámci dokončeného výběrového řízení. V praxi to zrychlí proces s pacientskou dokumentací a umožní telechirurgické zákroky s využitím 3D zobrazení přímo při operaci tzv. na dálku.
T-Mobile privátní síť v Brně
Klíčovou roli sehrál operátor T-Mobile, který se podílel na veřejné zakázce implementace 5G SA (privátní) sítě v celém areálu Vojenské nemocnice v Brně. Kromě technologické vyspělosti je zaručena i bezpečnost. V případě využití ve zdravotnickém zařízení to tak například znamená, že všechny informace a data zůstávají pouze uvnitř nemocnice, což přináší maximální zabezpečení pro pacienty i personál.
Nemocnice přímo demonstrovala i několik základních scénářů, kdy lze privátní síť využít v praxi. Jedním z nich je nový počítač integrovaný do lékařského stolku. Primář a sestry při vizitě pacienta tak mohou stolek využít jako úložiště pro léky na předpis, zároveň z počítače mohou rychle vyhledat informace o pacientovi a jeho dokumentaci. Počítač disponuje i skenerem a má voděodolné, omyvatelné a hlavně dezinfikovatelné periferie, tedy myš a klávesnici.
Telemost pro chirurgy
Druhou ukázkou je telechirurgie prostřednictvím kamery a 3D obrazu v televizi. V praxi to funguje tak, že profesionální lékař sedí například ve Vojenské nemocnici v Brně. Druhý, méně zkušený, operuje přes telemost kupříkladu v Praze a v reálném čase si nechá radit postup, zatímco starší na něj dohlíží. Při návštěvě Brna nám zástupci nemocnice simulovanou operaci demonstrovali – chirurg s 3D brýlemi sledoval operaci v reálném čase na televizi, zatímco pokyny zakresloval do tabletu.
Latence zvuku a obrazu při přímém přenosu je maximálně 1 sekunda, při testovacím provozu to bylo dokonce 5–10 sekund. To se ale postupným testováním podařilo vyladit. Podle ohlasů je zpoždění 1 sekunda naprosto v pořádku, bez rizika pro lékaře i pacienta. Naši pozornost však připoutalo trochu obstarožní řešení pomocí 3D televizoru a klasických 3D brýlí. Na otázku, zda VN Brno zvažovala i něco jako brýle pro rozšířenou či smíšenou realitu, odpověděli, že vlastně toto řešení je zcela dostačující. Dle oficiálních informací je finální částka za implementaci 18 milionů korun.