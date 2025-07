Displej iPhonu 17 projde velkými změnami. Tyto dvě jsou ty nejzásadnější

iPhony 17 přinesou řadu novinek, které se týkají i displejů

Známý leaker upozornil na dvě zásadní vylepšení

K představení nových iPhonů by mělo dojít už na podzim

Představení nové generace iPhonů s číselným označením 17 se již pomalu blíží, a stejně tak se množí i spekulace o tom, čím budou či nebudou disponovat. Displej je jednou z klíčových komponentů, přičemž tentokrát se v jeho případě spekuluje hned o dvou vylepšeních, která dorazí na všechny iPhony 17, alespoň podle leakera s přezdívkou Digital Chat Station, jenž se s nimi pochlubil na čínské sociální síti Weibo.

Displej iPhone 17 čekají dvě zásadní novinky

A o jaká vylepšení půjde? To první potěší patrně úplně každého, neboť chystané iPhony 17 mají dostat tenčí rámečky okolo displeje. Ačkoli ani tloušťka těch současných není velkou překážkou, jakékoli ztenčení lze jistě brát velmi pozitivně a patrně se nenajde budoucí uživatel, kterému by se to nelíbilo. Velkou změnou je to především pro základní model a chystaný iPhone 17 Air, který má v portfoliu nahradit větší základní model Plus.

Druhým vylepšením, jehož si řada nových i stávajících uživatelů jistě povšimne, je přepracovaný Dynamický ostrov. Systém rozšířených notifikací, které pracují s výřezem pro selfie kameru a Face ID při horní hraně displeje, je oblíbeným funkčním prvkem už u několika generací iPhonů. Co bohužel nevíme je skutečnost, jakým způsobem by měl být Dynamický ostrov přepracován, protože o tom se Digital Chat Station nezmiňuje. Stejně tak nevíme, zda bude funkce přepracovaná v rámci celého portfolia, nebo zda půjde o exkluzivitu pro vyšší modely s označením Pro.

Digital Chat Station patří mezi spolehlivé leakery, jehož informace se mnohdy ukázaly jako pravdivé. Jestli se trefil do černého i tentokrát se ukáže už na podzim letošního roku, kdy Apple tradičně představuje nové iPhony.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.