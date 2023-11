Disney+ zahájilo boj s neplatiči. Zmatení jsou i běžní uživatelé

Streamovací platforma Disney+ zahájila boj se sdílenými účty

Prozatím se novinka testuje na území Kanady

Uživatelé jsou zmatení, protože podmínky nejsou srozumitelné

Sdílení hesel mezi rodinou a přáteli je pro streamovací platformy velký problém. Z jejich pohledu by totiž tito lidé mohli a měli platit plnou cenu předplatného, přičemž placení plné částky se vyhýbají ať už založením falešné rodiny, či jednoduše jen využíváním cizího účtu. S řešením přišla před nedávnou dobou jednička na trhu, kterou je Netflix. Ten začal postupně omezovat sdílené účty na bázi geolokace, přičemž pokud daní uživatelé chtěli i nadále ve sdílení pokračovat, mohli si přikoupit další přístup navíc za drobný obnos. Nyní to vypadá, že se k podobné praxi uchýlí také platforma Disney+, avšak v jejich případě to má hned několik otazníků.

Podmínky používání nejsou příliš srozumitelné

V září změnil Disney podmínky pro předplatitele v Kanadě, které měly zabránit sdílení účtů od 1. listopadu letošního roku. Ačkoli jsou tyto nové podmínky již oficiálně v platnosti minimálně v zemi javorového listu, ani tamní uživatelé vlastně neví, co to pro ně znamená. „Pokud není vaší úrovní služeb povoleno jinak, nesmíte své předplatné sdílet mimo svou domácnost. ‚Domácností‘ se rozumí soubor zařízení spojených s vaším hlavním osobním bydlištěm, která používají osoby, které v něm bydlí. Pro některé úrovně služeb mohou platit další pravidla používání. Další podrobnosti o zásadách sdílení účtu naleznete v našem Centru nápovědy,“ stojí v podmínkách používání služby.

V tomto případě je poměrně jasné, co Disney svou politikou zamýšlí. Horší je to ovšem v případě možných následků. „Podle vlastního uvážení můžeme analyzovat používání vašeho účtu, abychom zjistili, zda je v souladu s touto smlouvou. Pokud zjistíme, že jste porušili tuto smlouvu, můžeme omezit nebo ukončit přístup ke službě a/nebo podniknout další kroky povolené touto smlouvou (včetně kroků uvedených v části 6 této smlouvy),“ stojí v podmínkách. Z této definice ovšem není jasné, jakým způsobem bude Disney ověřovat, zda podmínky smlouvy splňujete či nikoli. V případě Netflixu obdržíte informaci přímo na displeji vašeho zařízení, že patrně porušujete podmínky používání, nicméně služba Disney+, alespoň podle ohlasů uživatelů, nic takového nedělá.

Aby zmatků nebylo málo, v současné době není ani jisté, na jaké úrovně předplatného se omezení vztahuje a na jaké nikoli. Bude tedy zajímavé sledovat, jestli nám praxe odpoví na otázky, či zda Disney upraví své podmínky, aby byly pro uživatele srozumitelnější. Pakliže se tento způsob boje v Kanadě osvědčí, nejspíše se rozšíří i do dalších regionů, včetně Česka.