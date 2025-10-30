TOPlist

Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (11/2025)

Michael Chrobok
30. 10.
Snímek z filmu Grinch
  • Listopad bude na Disney+ ve znaku dokumentů
  • Předplatitele potěší například pohled na kapelu Beatless či do zákulisí natáčení druhého dílu Avatara

Začátkem každého měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. V listopadu je to například dokument o skupině The Beatles či dokument Ohněm a vodou: Jak se točil Avatar.

Antologie Beatles (The Beatles Anthology)
Ohněm a vodou: Jak se točil Avatar (Fire and Water: Making the Avatar Films)
Chris Hemsworth: Nezapomenutelná cesta (Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember)
Grinch (How the Grinch Stole Christmas)

Antologie Beatles (The Beatles Anthology)

  • Datum premiéry: 26. 11. 2025
  • Účinkují: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Přelomový dokumentární seriál mapuje život a éru nejvlivnější a nejpopulárnější kapely všech dob – tak, jak ji vyprávějí sami Beatles. Původní seriál byl zrestaurován společností Park Road Post Petera Jacksona ve Wellingtonu na Novém Zélandu a rozšířen o novou, devátou část s dosud nezveřejněnými záběry Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra, pořízenými během prací na původním seriálu a hudebním projektu Antologie z devadesátých let.

Dokument zachycuje náročné začátky, vzestup fenoménu Beatlemánie i období, kdy se Beatles stali celosvětovými superhvězdami. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr nás berou na cestu, během níž znovu prožívají vzestupy, pády a zvraty osmi dlouhých a klikatých let legendární kapely Beatles.

Ohněm a vodou: Jak se točil Avatar (Fire and Water: Making the Avatar Films)

  • Datum premiéry: 7. 11. 2025
  • Účinkují: James Cameron, Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang

Dvoudílný dokument studií 20th Century Studios a Lightstorm Entertainment nabízí fascinující pohled do zákulisí natáčení úspěšného oscarového filmu Avatar: The Way Of Water a přináší první záběry z připravovaného filmu Avatar: Oheň a popel. Od exkluzivních záběrů z natáčení, ukázek uměleckých návrhů až po rozhovory s herci a štábem.

Filmaři se z Manhattan Beach, San Pedra, jezera Shasta a Normanských ostrovů vydali na Bahamy, Havaj a Nový Zéland, aby zde vytvořili a zdokonalili techniky podvodního snímání pohybu a mimiky a aby se herci naučili potápět bez přístrojů v obří nádrži o objemu 2,5 milionu litrů.

Chris Hemsworth: Nezapomenutelná cesta (Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember)

  • Datum premiéry: 24. 11. 2025
  • Účinkují: Chris Hemsworth

Ve svém dosud nejosobnějším dokumentu obrací Chris kameru na svou vlastní rodinu poté, co byl jeho otci nedávno diagnostikován Alzheimer. Společně se vydávají na cestu do minulosti, kde zkoumají, jak mohou poznatky vědy o mezilidských vztazích a propojení pomáhat udržovat paměťové funkce.

Celá početná rodina známého hollywoodského herce Chrise Hemswortha navštěvuje pro ni významná místa i lidi, vše zachycuje jako rodinný film a znovu oživuje své nejcennější vzpomínky. Tato zajímavá sonda do života světoznámé osobnosti a jeho nejbližších je unikátní hned z několika pohledů a byla by škoda si ji nechat ujít.

Grinch (How the Grinch Stole Christmas)

  • Datum premiéry: 1. 11. 2025
  • Hrají: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Bill Irwin

Kdo by neznal známý vánoční snímek Grinch s Jimem Carreym v hlavní roli, natočený Ronem Howardem podle předlohy Dr. Seusse. Tento ikonický film si můžete připomenout v předstihu na platformě Disney+, neboť začátkem listopadu rozšíří jeho bohatou nabídku filmů.

Grinch přišel na svět stejně jako všichni Kdovíci z městečka Kdosice. Jedné chladné noci přistál ve svém parapleštníčku na prahu dvou dobromyslných sester Růži a Kláry. Ujaly se ho s láskou, přestože už od první chvíle tušily, že se od ostatních kdosických mrňat liší. V osmi letech Grinchovi narostly vousy a chlupy, navíc nazelenalé, a jeho vrstevníci ho provázeli výsměchem snad na každém kroku. Tehdy, v předvánočním čase, opustil domov, zanevřel na všechny, odmítl slavit Vánoce, které jsou pro obyvatele Kdosic téměř posvátné, a usadil se v hluboké jeskyni vysoko nad městem.

Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

