Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (08/2025)

Začátek nového měsíce se blíží a s ním streamovací platforma Disney+ tradičně ohlašuje i nové filmy, seriály a dokumenty, které rozšíří jejich bohatou nabídku. Tentokrát se můžete těšit například na seriál Vetřelec: Země, animovaný pohled na historii Wakandy v seriálu Oči Wakandy nebo na film s oceňovaným Rami Malekem v hlavní roli jménem Amatér.

Vetřelec: Země (Alien: Earth)

Datum premiéry 1. řady: 13. 8. 2025

13. 8. 2025 Hrají: Timothy Olyphant, Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, David Rysdahl

Když na Zemi ztroskotá záhadná vesmírná loď USCSS Maginot, hybridka Wendy a chatrná skupina taktických vojáků učiní osudový objev, který je postaví tváří v tvář dosud největší hrozbě planety. V roce 2120 je Země ovládána pěti korporacemi: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic a Threshold. V této éře korporací žijí vedle lidí kyborgové a syntetici.

Všechno se však změní, když geniální zakladatel a ředitel společnosti Prodigy učiní nový technologický průlom a začne vyrábět hybridy. První prototyp hybrida „Wendy“ představuje nový posun ve snaze o nesmrtelnost. Poté, co vesmírná loď společnosti Weyland-Yutani narazí do Prodigy City, se Wendy a ostatní hybridi setkají se záhadnými formami života, které jsou děsivější, než si kdo dokázal představit.

Oči Wakandy (Eyes of Wakanda)

Datum premiéry 1. řady: 1. 8. 2025

1. 8. 2025 Namluvili: Gary Anthony Williams, Cress Williams, Anika Noni Rose, Lynn Whitfield, Steve Toussaint

Nový dobrodružný seriál od Marvel Animation Oči Wakandy sleduje příběhy statečných wakandských válečníků a válečnic napříč historií. V animovaném dobrodružství musí hrdinové plnit nebezpečné mise po celém světě, aby získali zpět artefakty vibrania, které se kdysi ztratily ve vnějším světě.

Příběh Černého pantera a fiktivního afrického státu Wakanda opět ožívá, tentokrát prostřednictvím jiných postav z historie této země. Ty diváka provedou dějinami a dají mu mnohem plastičtější pohled na stát, jenž v univerzu Marvelu hraje důležitou roli, a to vše v animované podobě.

Tělo nezná hranic: žijte lepší život (Limitless: Live better now)

Datum premiéry 1. řady: 15. 8. 2025

15. 8. 2025 Účinkují: Chris Hemsworth

Chris Hemsworth se vydává vstříc třem epickým výzvám, aby odhalil vědecky podložené způsoby, jak podpořit naše zdraví. Naučí se hrát na bicí pro posílení mozku a velké koncertní překvapení, vyšplhá na 180metrovou ledovou stěnu, aby odhalil přínos vymanění se ze své komfortní zóny, a vydá se na brutální trénink bolesti v Jižní Koreji. A to vše, aby odhalil, jak můžeme žít delší a lepší život.

Herce Chrise Hemswortha znají diváci především jako Thora z filmů od Marvelu. V tomto dokumentárním seriálu se na něj ovšem podíváme trochu jinou optikou, konkrétně skrze jeho oči budeme objevovat lidské tělo, které je mnohem více fascinující, než si myslíme. Jestli se nám, respektive Chrisi Hemsworthovi, podaří najít i recept na delší a kvalitnější život, to už se budete muset přesvědčit sami.

Amatér (The Amateur)

Datum premiéry: 17. 7. 2025

17. 7. 2025 Hrají: Rami Malek, Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg

Charlie Heller (Rami Malek) je geniální, ale hluboce introvertní dešifrátor CIA, který pracuje ze sklepní kanceláře na ústředí v Langley a kterému se život převrátí naruby, když je jeho žena zabita při teroristickém útoku v Londýně. Když jeho nadřízení odmítají jednat, vezme situaci do vlastních rukou a vydává se na nebezpečnou cestu po světě, aby vypátral pachatele, a jeho inteligence mu při tom slouží jako největší zbraň k tomu, aby uprchl svým pronásledovatelům a pomstil se.

Ve filmu hrají Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg a Laurence Fishburne. Film Amatér režíroval James Hawes. Scénář napsali Ken Nolan a Gary Spinelli na motivy románu od Roberta Littella. Pokud máte rádi špionážní dramata, tento snímek byste rozhodně neměli vynechat.

Miley Cyrus: Something Beautiful

Datum premiéry: 30. 7. 2025

30. 7. 2025 Účinkují: Miley Cyrus, Naomi Campbell, Charissa Kroeger

Miley pokračuje ve své dlouholeté spolupráci se společností Disney i poté, co byla uvedena do síně slávy Disney Legend. Tentokrát přichází s jedinečnou popovou operou plnou fantazie, Miley Cyrus: Something Beautiful, která obsahuje třináct nových původních písní z vizuálního alba Something Beautiful.

Miley Cyrus už dávno není jen dětská hvězdička z kanálu Disney Channel, ale svébytná umělkyně, jenž se dokázala dostat ze spárů velké korporace a prosadila se v umělecké branži tak, jako málokdo před ní. To ovšem neznamená, že by na Disney kompletně zanevřela, o čemž vypovídá i tato popová opera.

