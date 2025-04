Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (04/2025)

Duben je tady a s ním i náš tradiční přehled toho nejzajímavějšího, co se v následujících 30 dnech objeví na streamovací platformě Disney+. Za zmínku stojí kupříkladu další řada britského sci-fi seriálu Pán času, dramatický seriál Zemřít pro sex nebo druhá řada velmi oblíbeného seriálu ze světa Star Wars s názvem Andor.

Pán času (Doctor Who)

Datum premiéry 2. řady: 12. 4. 2025

12. 4. 2025 Hrají: Ncuti Gatwa, Rose Ayling-Ellis, Jonah Hauer-King, Archie Panjabi, Millie Gibson

Doktor potkává Belindu Chandru a vydává se na velkou pouť s cílem dopravit ji zpátky na Zemi. Tajemná síla však brání jejich návratu a dvojice cestovatelů časem z Tardis se musí postavit větším nebezpečím, větším nepřátelům a strašlivějším hrůzám než kdy dřív. Nejnovější řada kultovního britského seriálu Pán času míří na streamovací platformu Disney+.

V nové řadě se objeví Ncuti Gatwa jako Doktor, Varada Sethu jako Belinda Chandra a Millie Gibson jako Ruby Sunday. Mezi dříve oznámené herce, kteří se zhostí vedlejších rolí, patří kupříkladu Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Anita Dobson, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave či Susan Twist.

Zemřít pro sex (Dying for Sex)

Datum premiéry 1. řady: 4. 4. 2025

4. 4. 2025 Hrají: Michelle Williams, Jenny Slate, Rob Delaney, Jay Duplass, Kelvin Yu

Seriál s názvem Zemřít pro sex je inspirován skutečným příběhem Molly Kochan, o který se původně podělila v podcastu na Wondery a který vytvořila se svou nejlepší kamarádkou Nikki Boyer. Poté, co Molly zjistí, že jí byla diagnostikována metastatická rakovina prsu ve čtvrtém stadiu, rozhodne se opustit svého manžela Stevea a poprvé v životě začne zkoumat plný rozsah a spletitost svých sexuálních tužeb.

Odvahu a podporu, aby se na toto dobrodružství vydala, jí poskytne nejlepší kamarádka Nikki, která zůstane po jejím boku až do samotného konce. V tomto dramatickém seriálu se v hlavních rolích představí například Michelle Williams, Jenny Slate nebo Rob Delaney.

Andor

Datum premiéry 2. řady: 23. 4. 2025

23. 4. 2025 Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Benjamin Bratt, Stellan Skarsgård, Adria Arjona

Thriller Andor od Lucasfilmu, nominovaný na cenu Emmy, se vrací se svým dlouho očekávaným závěrem už 23. dubna. Druhá řada se odehrává v období, kdy se válka blíží a Cassian se stává klíčovým hráčem Povstalecké aliance. Každý bude postaven před zkoušku, a jak se sázky zvyšují, zradami, oběťmi a protichůdnými agendami se situace stane ještě komplikovanější. V hlavních rolích se i tentokrát představí Diego Luna, Alan Tudyk či Stellan Skarsgård.

Seriál plný proplétajících se politických intrik a nebezpečí je prequelem k filmu Rogue One: Star Wars Story, který vypráví příběh hrdinské skupiny povstalců, kteří ukradnou plány zbraně hromadného ničení Impéria – Hvězdy smrti –, a připravuje půdu pro události původního filmu z roku 1977. Andor vrací čas o pět let před události Rogue One a vypráví příběh hrdiny filmu Cassiana Andora a jeho proměny z nezúčastněného, cynického člověka v povstaleckého hrdinu na cestě k epickému osudu.

Mazlíčci (Pets)

Datum premiéry: 11. 4. 2025

11. 4. 2025 Režie: Bryce Dallas Howard

Přesně na Mezinárodní den domácích mazlíčků představí Disney+ dokument Mazlíčci, který zkoumá neobyčejné vztahy mezi lidmi a jejich zvířaty po celém světě. Psi, kočky, prasata, kozy, a dokonce i draví ptáci nás v Mazlíčcích berou na humornou i dojemnou cestu plnou lásky, ztrát a nesčetných olíznutí.

Dokument s jednoduchým názvem Mazlíčci od herečky a režisérky Bryce Dallas Howard je pohledem na naše zvířecí společníky, kteří jsou po našem boku v dobrém i ve zlém. Je přitom lhostejné, zda se jedná o tradiční psi či kočky, nebo o jiná zvířata, která nám dělají radost a pomáhají nám překonávat těžká období.

