Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (02/2025)

Začátkem měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

Tisíc ran (A Thousand Blows)

Datum premiéry 1. řady: 21. 2. 2025

21. 2. 2025 Hrají: Stephen Graham, Malachi Kirby, Erin Doherty, Francis Lovehall, Ziggy Heath

Seriál Tisíc ran je inspirován skutečnými životními příběhy postav, které v 80. letech 19. století bojovaly o přežití v drsném prostředí londýnského East Endu. Hezekiah Moscow a Alec Munroe, nejlepší přátelé na útěku z Jamajky, se ocitají v zločineckém podsvětí rozkvétající londýnské boxerské scény.

Když Hezekiah díky svému boxerskému talentu dosáhne štěstí a slávy, upoutá pozornost nechvalně proslulé královny Čtyřiceti slonů Mary Carr, která chce jeho dovednosti využít ve svých zločineckých podnicích. Mezitím se hrozivý Sugar Goodson, samozvaný vládce boxerského světa East Endu, rozhodne zničit Hezekiaha, jehož ambice bojovat ve West Endu ohrožují vše, co si vybudoval. Následuje střet starého světa s novým.

The Kardashians

Datum premiéry 6. řady: 6. 2. 2025

6. 2. 2025 Účinkují: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian

Rodina Kardashian-Jennerových se vrací. Jejich rok je plný výzev, významných milníků a nových dobrodružství. Budoucnost je nejistá, minulost je pronásleduje, a tak se Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie a Kris musí spoléhat jedna na druhou. Zároveň se snaží zvládnout své povinnosti matek a podnikatelek a překonat překážky, které jim jejich stále komplikovanější život přináší.

Seriál The Kardashians sleduje jednu z nejznámějších rodin nejen ve Spojených státech, ale také na celém světě. Jejich moc, sláva a také peníze fascinují diváky po celém světě, stejně jako jejich okázalý životní styl. Ať už jste fanoušci či nikoli, alespoň jeden díl určitě stojí za shlédnutí.

Dej do toho všechno (Win or Lose)

Datum premiéry 1. řady: 19. 2. 2025

19. 2. 2025 Namluvili: Ian Chen, Jo Firestone, Will Forte, Milan Ray, Izaac Wang

Seriál Dej do toho všechno sleduje propletené příběhy osmi různých postav, které se připravují na svůj velký softballový zápas. Odhaluje, jaké to je být v kůži každé z nich – nejistých dětí, ustaraných rodičů, ale i zamilovaného rozhodčího. To vše je podáno z neuvěřitelně vtipných, velmi emotivních a jedinečně animovaných perspektiv.

Seriál Dej do toho všechno napsali, režírovali a produkovali Carrie Hobson a Michael Yates, produkce se ujal David Lally. Jestli jste fanoušky animované tvorby a rádi se podíváte na nějaký ten zajímavý animák, rozhodně byste tento počin neměli vynechat. V tomto seriálu si totiž na své přijdou jak děti, tak dospělí.

Základka Willarda Abbotta (Abbott Elementary)

Datum premiéry 4. řady: 26. 2. 2025

26. 2. 2025 Hrají: Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Lisa Ann Walter

Komedie z pracovního prostředí sleduje příběhy skupiny oddaných a zapálených učitelů spolu s lehce nahluchlým ředitelem, kteří se snaží zvládat výzvy filadelfského veřejného školství. Přes veškeré překážky jsou odhodláni pomoci svým žákům uspět v životě, i když se potýkají s nedostatkem personálu, financí a nepříliš příkladným přístupem místního školského úřadu ke vzdělávání dětí.

Seriál Základka Willarda Abbotta se vrací ve čtvrté řadě, ve které se opět můžete těšit na staré známe postavy. V hlavních rolích seriálu, který si na ČSFD vysloužil hodnocení 74 procent, opět uvidíme například herce jako Quinta Brunson, Tyler James Williams či Janelle James.

Chuť domova s Antonim Porowskim (No Taste Like Home With Antoni Porowski)

Datum premiéry 1. řady: 24. 2. 2025

24. 2. 2025 Účinkují: Antoni Porowski

Rodinný recept, předávaný z generace na generaci, nám může mnoho prozradit o tom, kým jsme. Antoni Porowski připravuje na míru šité cesty pro slavné osobnosti, které se vydávají po celém světě za objevováním svého kulinářského dědictví. V rozpálených džunglích, starobylých vesnicích a rušných městech objevují lahodná jídla, velkolepé scenérie a skryté rodinné příběhy.

Vydejte se společně s Antonim Porowským na vzrušující kulinářské dobrodružství v původním seriálu National Geographic s názvem Chuť domova s Antonim Porowskim. Kdo ví, třeba načerpáte inspiraci pro svůj příští víkendový oběd či vás tento seriál popostrčí směrem k ochutnání zcela nových pokrmů.