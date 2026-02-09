Discord utahuje šrouby! Bez občanky nebo skenu obličeje si neškrtnete

- Oblíbená platforma Discord začne po uživatelích vyžadovat ověření věku
- Mezi možnosti bude spadat nahrání občanského průkazu, nebo sken obličeje
- Bez ověření dostanou uživatelé automaticky k dispozici omezený účet pro teenagery
Komunikační platforma Discord si získala velkou oblibu především mezi hráči, avšak vsází na ně i řada uživatelů, kteří s hraním her nemají moc společného, neboť se totiž jedná o skvělý prostředek pro vytváření komunit. Svým způsobem se tak jedná o obdobu sociálních sítí, jen v menším měřítku. Ty se v poslední době ocitají pod stále větším tlakem na ověřování identity svých uživatelů, přičemž ani Discord v tomto není výjimkou. Na rozdíl od některých ostatních se ale komunitní platforma rozhodla nečekat na nařízení shůry a rozhodla se jednat v předstihu.
Bez občanky účet jen pro teenagery
Discord oznámil významnou změnu v rámci své služby, která je součástí jeho snahy o zlepšení bezpečnostních funkcí pro dospívající uživatelé. Od března budou všichni uživatelé po celém světě povinni předložit ověření věku prostřednictvím skenu obličeje nebo předloženého dokladu totožnosti, jinak jim bude omezen přístup na úroveň pro teenagery. K tomu Discord uvádí, že účty všech uživatelů po celém světě budou automaticky aktualizovány na označení „teenager“. Dospělí budou muset ověřit svůj věk pomocí skenování obličeje nebo předložením dokladu totožnosti – v některých případech bude vyžadováno obojí.
„Uživatelé Discordu mohou zvolit odhad věku na základě obličeje nebo předložit doklad totožnosti svým partnerským dodavatelům, přičemž v budoucnu budou k dispozici další možnosti ověření. Discord navíc zavede svůj model odhadu věku, nový systém, který běží na pozadí a pomáhá určit, zda účet patří dospělé osobě, aniž by uživatelé museli vždy ověřovat svůj věk. Někteří uživatelé mohou být požádáni o použití více metod, pokud bude k identifikaci věku zapotřebí více informací,“ uvádí platforma na svém blogu.
Discord uvádí, že zavádění ověřování věku začne začátkem března, přesné datum ovšem neuvedl. Na podzim loňského roku vzbudil Discord velkou pozornost, když došlo k úniku dat u jednoho z jeho externích dodavatelů, který zpracovával uživatelská ID pro ověřování věku. Je tedy otázkou, zda se komunitní platforma ze svého selhání poučila.