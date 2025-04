Digitální, nebo fyzické? Nintendo lišácky vyřešilo distribuci her

Nintendo poskytlo více informací o svém novém systému Game-Key Cards

V praxi se jedná o „prázdné“ cartridge, které umožní digitální stažení her

Ty nicméně nejsou natrvalo spojeny s vaším účtem, tudíž fungují jako klasické fyzické kopie her

Fyzická distribuce her není dvakrát levnou záležitostí – vyrobit krabice s potisky, samotné disky/cartridge s hrou a ještě k tomu je rozvézt do obchodů, to zkrátka nějakou tu korunu stojí. Řada hráčů nicméně preferuje nákup fyzických her před těmi digitálními, přičemž například jako dárek pod stromeček také fyzické kopie fungují o poznání lépe. Kompromisním řešením jsou fyzické krabičky, přičemž uvnitř se nachází klíč ke stažení digitální verze.

To nejlepší z obou světů

Toto provedení má ovšem jeden háček – jakmile hru jednou aktivujete, už s ní nemůžete dále nakládat, třeba ji prodat nebo půjčit kamarádovi. S představením Nintenda Switch 2 ukázala japonská firma vlastní řešení s názvem Game-Key Cards. V podstatě se jedná o prázdnou cartridge, která slouží jako potvrzení pro digitální obchod Nintendo Store, ze kterého si následně můžete hru stáhnout a hrát. Pro Nintendo má toto řešení hned několik výhod: zaprvé je výroba takových cartridgí levnější než těch plnohodnotných. Zadruhé budou mít hráči vždy k dispozici aktuální verzi hry. A zatřetí není Nintendo závislé na kapacitě samotné cartridge.

Společně s Game-Key Cards se nicméně objevila i otázka, jak to bude s dalším sdílením či případným prodejem. Jak to bude, osvětlil Tecuja Sasaki, člen vývojové divize Nintenda. Podle jeho vyjádření pro GameSpot nejsou hry uložené na Game-Key Cards svázány s účtem uživatele, který je aktivuje, ale slouží pouze jako potvrzení toho, že daný uživatel hru vlastní. Aby šlo tituly za pomoci Game-Key Cards spouštět, je potřeba, aby byly po celou dobu hraní zasunuty v konzoli, přičemž ihned po vložení se začne hra stahovat do zařízení. Při prvním spuštění hry je také zapotřebí, aby konzole byla připojená k internetu, nicméně poté už můžete hrát v offline režimu.

Tohle překvapivě jednoduché řešení odstraňuje některá omezení, která se pojí s klíči k digitálním kopiím, a přináší to nejlepší z obou světů – fyzickou krabičku s „hrou“, se kterou lze dále nakládat dle vlastního uvážení zákazníka, a nižší náklady pro Nintendo. Jak si uživatelé tento nový systém oblíbí, je prozatím otázkou, ovšem myšlenka to rozhodně není špatná.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.