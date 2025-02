Digitální nákupy u Applu už lze převést z jednoho Apple ID na druhé. Má to ale háček

Apple nově začal nabízet přesun digitálních nákupů mezi dvěma účty Apple ID

Týká se to jak aplikací, knih, hudby, předplatných i nákupů v aplikacích

Pro uživatele v České republice tato novinka zatím není dostupná

Společnost Apple implementovala novou a velice praktickou novinku, díky které se zjednoduší způsob, kterým jsou spravovány nákupy v ekosystému a nákupy v aplikacích. Pokud tedy máte dva účty Apple ID, kdy jeden máte pouze pro iCloud a druhý pouze pro nákupy, budete mít nově možnost migrovat provedené nákupy a zakoupené položky (aplikace, hudba, knihy, televizní pořady, filmy…).

Pokud tak učiníte, z účtu Apple ID, kterým se přihlašujete a nakupujete na AppStore, se stane sekundární účet a z účtu Apple ID, který používáte pro přihlášení do iCloud a kam zakoupený obsah přesouváte, se stane účet primární.

Skoro by se hodilo poznamenat, že by tohle byla skvělá novinka pro ty, kteří si například kvůli Apple Intelligence zakládali americké Apple ID a nadále jej používají (pro média & nákupy), ale zároveň zůstali v iPhonu přihlášení se svým primárním Apple ID, na kterém měli většinu nákupů. Nicméně zrovna pro tento případ to nepůjde, jelikož Česká republika coby region pro Apple ID a migraci transakcí zatím není podporována.

Přenos digitálních nákupů mezi dvěma Apple ID

Pokud byste náhodou měli obě Apple ID s americkým regionem, přenos vám fungovat bude. Podmínkou pro tento úkon je znalost e-mailové adresy, hesla a telefonního čísla. Zároveň žádný z účtu není sdílen a v neposlední řadě má aktivní dvoufázové ověření. Obě Apple ID rovněž musí mít nastavenou stejnou zemi (USA). Přestože může tato změna znít složitě, samotní uživatelé se nemusí obávat, že by museli provádět nějaké dodatečné kroky. Apple se snaží, aby přechod byl plně automatizovaný, takže uživatelé budou moci po migraci oba účty nadále používat.

Aby mohl migrační proces digitálních nákupů započít, je třeba se ujistit, že oba vaše účty jsou nastaveny na stejnou oblast a aby na účtu, který se stane účtem sekundárním nebyl zůstatek. Taktéž je nutné, aby sekundární účet nevyužíval některou aplikaci v testovacím režimu skrze nástroj TestFlight.

Sloučení lze provést přímo na iPhonu otevřením nabídky Nastavení, přechodem na sekci Média a nákupy, klepnutím na Zobrazit účet a výběrem možnosti Migrovat nákupy (celý postup naleznete zde).

Po migraci již nebude možné sekundární účet používat pro nákupy v ekosystému a na všech vašich zařízeních Apple se budete muset přihlásit pouze pomocí primárního účtu. Při této migraci se všechny platební metody spojené se sekundárním účtem migrují na primární účet a převedou se tak zakoupené předplatné.

V konečném důsledku jde tak o krok směrem k ještě lepší integraci a personalizaci služeb, které Apple nabízí, bohužel ale zatím ne pro uživatele v Evropě.