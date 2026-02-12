Diablo oslavuje 30. narozeniny ve velkém stylu! Nová třída Warlock zamíří i do druhého dílu

- Světoznámá značka Diablo slaví narozeniny a rozdává dárky, které jsme nečekali
Na poli akčních RPG s izometrickou kamerou patrně nenajdeme výraznější titul, než je Diablo od studia Blizzard Entertainment. Ostatně právě tento žánr se často nazývá diablovky, a to právě na počest legendární herní série, jež do značné míry definovala pravidla. Pro nás pamětníky je těžké uvěřit, že tato značka vznikla před 30 lety. Blizzard ale všechny roky poctivě počítá a pro věrné fanoušky si připravil novinku, která je bezesporu potěší – novou třídu s názvem Warlock, jež bude dostupná rovnou pro tři tituly ze série Diablo.
Rozšíření rovnou pro tři tituly
„Warlock není žádným nováčkem v oblasti zkaženosti – je to někdo, kdo ji studoval. Je disciplinovaný, zlověstný a hluboce zakořeněný ve vyšších společenských vrstvách Sanctuary, kde znalosti znamenají moc a tajemství jsou měnou. Když se svět začíná rozpadat, neptá se na svolení, aby mohl pomoci. Nečeká na božské vedení. Zasahuje a je ochoten udělat to, co ostatní neudělají, i když to znamená poskvrnit svou vlastní duši,“ stojí v popisu. Kromě nové třídy ale Blizzard přidal také spoustu obsahu, především pro chystané rozšíření Diabla IV, které je plánováno na 28. dubna.
Mezi ty nejzajímavější patří nová lokace Skovos, kde budete moci objevovat nejen historii světa Sanctuary, ale také zabíjet hordy démonů, nebo funkce War Plans, která vám umožní převzít kontrolu nad endgame obsahem v podobě vytváření vlastních scénářů s různými bossy a novými odměnami. Například při nájezdu na The Pit si můžete nechat v náhodnou chvíli vygenerovat známého Butchera, jehož zabitím celou instanci ukončíte, nehledě na váš postup.
Co je možná ještě pozoruhodnější než nový přídavek je skutečnost, že Blizzard jej představil rovnou pro tři tituly. Zatímco u rozšíření Lord of Hatred jsme ještě jednu třídu, která měla doplnit paladina, očekávali, v případě mobilního titulu Immortal jde jistě o překvapení. Tím největším je ale skutečnost, že Blizzard Warlocka přinese také do pětadvacet let starého Diabla II, konkrétně do jeho novější podoby Resurrected, a to včetně nového dodatečného obsahu, jako jsou nové předměty či runová slova. Musíme přiznat, že nový obsah pro více než dvě dekády starou legendu žánru jsme teda opravdu nečekali.
Zatímco pro Diablo IV bude Warlock k dispozici až koncem dubna v rámci DLC Lord of Hatred a do Diabla: Immortal se nová třída podívá až v létě, v případě Diabla II: Resurrected si nového hrdinu můžete vyzkoušet již nyní. Zadarmo to ale nebude – za nový obsah do remasteru starého titulu si Blizzard řekne o 25 dolarů, tedy přibližně o 600 korun s daní.