Boží spravedlnost přichází do Diabla IV! Za paladina si můžete zahrát už nyní

Michael Chrobok 12. 12. 8:45
Paladin ve hře Diablo IV
  • Fanoušci Diabla IV se dočkali, do hry zamířil populární paladin
  • Ten je součástí nového rozšíření Lord of Hatred, které dorazí koncem dubna příštího roku
  • Pokud si ale předplatíte edici Ultimate, můžete si za paladina zahrát už nyní

Diablo IV sbíralo řadu ocenění od kritiků i hráčů, a ačkoli se při startu nepovedlo všechno tak, jak vývojáři chtěli, časem hru vyladili takřka k dokonalosti. Pokud byste se ale hráčů zeptali, co jim na čtvrtém Diablu nejvíce chybí, mezi nejčastějšími odpověďmi by jistě nechyběla možnost hrát za paladina. Oblíbený hrdina ze druhého dílu si ve trojce povolal záskok jménem crusader, nicméně téměř všichni se shodnou na tom, že se nejednalo o plnohodnotnou náhradu. V příchod paladina tak doufali alespoň u čtvrtého dílu.

Paladin je konečně součástí Diabla IV

A nyní se hráči konečně dočkali. Paladin bude součástí příštího rozšíření s názvem Lord of Hatred, kde byste si to konečně měli rozdat s Mephistem „na férovku“. Příběhově půjde o paladina z frakce The Wardens of Light, která je nástupcem Zakarum paladinů. Tito obnovení strážci spravedlnosti a Světla chtějí napravit činy předchozího řádu a jeho vůdců, kteří podlehli volání temnoty.

Z herního pohledu se můžeme těšit na silného bojovníka, který je nejsilnější s jednoruční zbraní a štítem, přičemž na pomoc si povolává známé „božské“ schopnosti, jako je Zeal, Blessed Hammer nebo Holy Bolt. Chybět by neměly ani typické aury, včetně Fanaticism a Defiance.

Další pozitivní zprávou je, že za paladina si zahrajete v předstihu už nyní – stačí si jen předplatit chystanou expanzi v ultimátní edici a můžete do nelítostného světa Diabla IV vnášet spravedlnost prakticky okamžitě. Kromě rozšíření, které je naplánováno na 28. dubna 2026,  dostanete i první rozšíření Vessel of Hatred (pokud ho nemáte zakoupené), řadu kosmetických maličkostí, další sloty pro postavy, přístup do Battle Pass, 3000 platinum bodů či exkluzivní loot. Hráči World of Warcraft navíc dostanou také několik kosmetických dekorací.

Paladin ve hře Diablo IV
Paladina si v Diablu IV přál nejeden fanoušek herní série

To ale není vše – v rámci rozšíření Lord of Hatred by měla do hry přibýt ještě jedna hratelná třída, avšak tu si prozatím nechávají vývojáři z Blizzard Entertainment pro sebe. O jakého hrdinu/hrdinku půjde můžeme jen spekulovat, nicméně by se nabízel například návrat další populární herní třídy, kterou je amazonka, či nějaká její variace.



Náhledový obrázek hry Diablo IV



Nepřehlédněte

Recenze Diablo IV: návrat na pekelný trůn ve velkém stylu

Tomu by nasvědčovala si skutečnost, že expanze Lord of Hatred přinese také nový region ostrovů Skovos, který je právě domovem amazonek. Každopádně na toto odhalení si ještě budeme muset počkat.

Paladin ve hře Diablo IV
Všechny odměny, které dostanete v rámci edice Ultimate

Co se týče ceny, základní Age of Hatred kolekce vás vyjde na 1745 korun, za nejvyšší edici Ultimate se všemi bonusy poté zaplatíte 2243 korun, přičemž ceny se mohou na některých platformách lišit podle aktuálního směnného kurzu. Rozšíření Diabla IV bude k dispozici na všech platformách jako základní hra, tedy na PC (Battle.net nebo Stream), Xbox Series X/S, Xbox One a PlayStation 4 a 5.

