První zásadní rozšíření pro Diablo IV je tady. Postavíte se Pánu nenávisti

Blizzard vydal první teaser oznamující rozšíření pro Diablo IV

Hlavní roli v něm bude hrát Mephisto a město Kurast

Vydání je plánováno na druhou polovinu příštího roku

Diablo IV patří mezi nejlepší hry letošního roku a není pochyb, že svou stabilní základnu hráčů si udrží i do příštích let. Ostatně také nás během recenzování zaujala. Vývojáři z Blizzardu samozřejmě na jeden ze svých nejambicióznějších titulů rozhodně nezanevřou a plánují hru stále udržovat v chodu. V současné době například začala již druhá sezóna, která hráčům slibuje nové výzvy a také zajímavé odměny. Tvůrci také pravidelně hru obohacují o aktualizace, které titul vylepšují či předělávají některé mechaniky.

Rozšíření se zaměří na Mephista

Bylo jen otázkou času, než se Blizzard pochlubí prvním větším rozšířením, které přidá do hry nové lokace, nepřátele či dokonce další hratelnou třídu. To se nyní stalo skutečností – vývojáři zveřejnili první teaser na expanzi s názvem Vessel of Hatred, který má přibližně jednu minutu. V krátké ukázce toho tvůrci příliš mnoho neprozradili, přesto si bystré oko povšimne několika detailů, které mu napoví, na čem bude dodatečný obsah postaven.

Již se samotného názvu je patrné, že ústřední roli v rozšíření bude hrát Mephisto: jeden z takzvaných vyšších zel, Pán nenávisti a také bratr Diabla a Baala. V herní podobě jste se s ním mohli utkat ve druhém díle ve třetím aktu, kde se ukrýval ve sklepeních posvátného města Kurast. Právě o toto město, respektive o celou oblast Kehjistanu, se Diablo IV nejspíše také rozšíří, neboť právě džungle a starobylé město hrají ústřední roli ve vydaném teaseru.

V současné době je ještě brzy spekulovat, s jakými dalšími novinkami v rámci rozšíření Vessel of Hatred Blizzard přijde. Nedivili bychom se, kdyby si vývojáři například přichystali zcela novou hratelnou třídu, která by oživila hratelnost a přinutila věrné hráče titul opět rozehrát od začátku. Vydání rozšíření je plánováno na podzim/zimu příštího roku, nicméně se dá očekávat, že se Blizzard do té doby s plánovanými novinkami pochlubí.