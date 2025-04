Děkuji, není zač… zdvořilostní fráze v ChatGPT stojí tvůrce stovky milionů korun

Slušnost uživatelů vůči ChatGPT se společnosti OpenAI nevyplácí

I obyčejné „prosím“ či „děkuji“ stojí podle zakladatele Sama Altmana firmu desítky milionů dolarů

Vysoké náklady se týkají nejen elektřiny, ale také spotřeby vody

Asi každý z nás je už od malička veden k základní lidské slušnosti, ať už více, či méně. Používat v konverzaci slova jako prosím či děkuji je pro drtivou většinu z nás naprosto běžné – nejenže se tímto způsobem výrazně usnadňuje komunikace, ale také nás tyto drobné projevy slušnosti nic nestojí. S tím ovšem nesouhlasí Sam Altman, tvůrce patrně nejznámější umělé inteligence ChatGPT. Podle něj jeho společnost OpenAI na těchto projevech slušnosti ztrácí desítky milionů dolarů.

Slušnost má svou cenu

Pro slušně vychovaného člověka jsou slova jako děkuji či prosím naprostou samozřejmostí, přičemž řada z nás nerozlišuje, zda je používá v konverzaci s živým člověkem, nebo právě umělou inteligencí. Někteří možná jednají s AI slušně i z pragmatických důvodů – co kdyby někdy nabyla vědomí a vzpomněla si, že jste se k ní nechovali hezky? Pryč ale od katastrofických scénářů. V případě komunikace s umělou inteligencí mohou i zdánlivě neškodné projevy slušnosti být pořádně drahé, alespoň tedy podle Sama Altmana. Ten si v příspěvku na sociální síti X postěžoval, že slušnost uživatelů stojí jeho firmu desítky milionů dolarů (stamiliony korun, pozn. red.) na účtech za elektřinu.

tens of millions of dollars well spent–you never know — Sam Altman (@sama) April 16, 2025

Ačkoli se to může zdát jako úsměvné, něco na tom přeci jen bude. I když totiž ChatGPT položíte byť jen triviální otázku, nebo mu třeba za jeho odpověď poděkujete, vyžaduje to od AI co nejrychlejší odpověď v reálném čase. Tyto výpočty probíhají na počítačích s vysokým odběrem elektřiny, tudíž i jednoduché dotazy se ve finále mohou dost prodražit. Modely umělé inteligence využívají globální datová centra, která se již nyní podílejí na přibližně dvou procentech celosvětové energetické spotřeby. Podle investiční banky Goldman Sachs navíc každý dotaz směřovaný na ChatGPT-4 spotřebovává zhruba 10× více elektřiny než vyhledání tohoto dotazu skrze vyhledávač Google.

Jen pro představu – noviny The Washington Post spočítaly, že pokud by jeden z deseti pracujících Američanů položil každý týden po dobu jednoho roku dotaz ChatGPT-4 (52 dotazů položených 17 miliony lidmi), jednalo by se o objem energie, který by zvládl napájet každou domácnost hlavního města Spojených států po celých 20 dní (přes 320 tisíc domácností).

Ani se spotřebou vody, kterou OpenAI využívá pro chlazení serverů, to není dvakrát zázračné – studie Kalifornské univerzity v Riverside uvádí, že při použití GPT-4 k vygenerování 100 slov se spotřebují až tři lahve vody, přičemž i na tříslovnou odpověď, například „Nemáte vůbec zač“, se spotřebuje asi 44 mililitrů vody. S rostoucí popularitou umělé inteligence bude dříve či později nutné vyřešit také tyto otázky.

