Čína otevřela první školku pro roboty! Chce vytvořit supermozek, který bude cvičit další humanoidy

Čína otevře první tréninkové centrum pro humanoidní roboty

Roboti se zde budou učit pracovat jako lidé

Cvičit tady bude více než 100 různých druhů robotů

Zatímco zbytek světa debatuje o budoucnosti umělé inteligence, Čína staví továrny, ve kterých se humanoidní roboti učí pracovat jako lidé. V Šanghaji právě vzniká první „tréninkový kemp“ svého druhu – robotické centrum, kde se více než 100 různých robotických modelů učí skládat oblečení, manipulovat s předměty nebo čistit stroje v průmyslových provozech.

Trénink pomocí opakovaných lidských pohybů

Oficiální název zní National and Local Co-built Humanoid Robotics Innovation Center. Centrum zabírá přes 5 000 metrů čtverečních ve čtvrti Zhangjiang v Šanghaji. V provozu má být od července a jeho ambice nejsou malé. Chce vycvičit roboty k reálné práci a zároveň vytvořit obří databázi pohybových vzorců, které pak budou sloužit vývojářům po celé Číně.

V první fázi se roboti učí 45 základních akcí, jako je uchopení, přenášení nebo skládání předmětů. Každý pohyb se zaznamenává, analyzuje a předává dál k tréninku dalších robotů. Kromě senzorů hraje klíčovou roli i lidský faktor. Tým trenérů každý den provádí stovky opakování pohybů, které roboti napodobují.

Až 30 000 datových záznamů denně, v plném provozu až 50 000

Drobné rozdíly v natočení předmětu, úhlu ruky nebo sklonu zápěstí vytvářejí při každé akci tisíce unikátních datových bodů. Právě tyto jemné odchylky jsou pro roboty klíčové, protože jim umožňují učit se adaptivnímu chování v prostředí, které se mění stejně nepředvídatelně jako v lidském světě. Výcvik v čínském tréninkovém centru se proto nezaměřuje jen na technickou přesnost, ale především na schopnost přizpůsobení. To znamená dovednost vykonat úkol i tehdy, když se drobně změní tvar objektu, poloha nástroje nebo prostor kolem něj.

Centrum se soustředí na deset hlavních aplikačních scénářů, které odrážejí nejčastější situace, ve kterých budou humanoidní roboti nasazeni. Patří mezi ně například průmyslová výroba, kde se roboti učí manipulaci se součástkami na montážní lince, ale i domácí prostředí, kde trénují skládání prádla, úklid nebo obsluhu spotřebičů. V oblasti logistiky se zaměřují na přenášení krabic, třídění zásilek a organizaci skladových prostor. Dále následují úkoly spojené s úklidem a sanitací, jako je zametání, vytírání nebo dezinfekce.

Ve zdravotnictví se roboti připravují na práci s lékařskými pomůckami a asistenci pacientům. V zemědělství zkoušejí sklizeň, třídění plodin nebo sázení. Trénink probíhá i pro turistické a hotelové služby – od vítání hostů až po orientaci návštěvníků. Výjimkou není ani stavebnictví, veřejné služby a oblast výzkumu. Každý z těchto scénářů je rozdělen na řadu konkrétních podúkolů, při nichž roboti sbírají data o pohybech, překážkách i reakcích na proměnlivé podmínky. Díky této metodě se vytváří obrovská databáze lidských dovedností, kterou roboti využijí k tomu, aby se v budoucnu dokázali v reálném světě chovat přirozeněji, efektivněji a bezpečněji.

Vznikne univerzální robotický supermozek

Ambice nově otevřeného čínského centra sahají daleko za hranice jednoho města nebo firmy. Jeho hlavním cílem není jen trénovat jednotlivé roboty, ale vytvořit jednotný základ pro sdílenou inteligenci mezi různými humanoidními platformami. Výzkumníci zde budují tzv. supermozek. Má se jednat o centrální model inteligence, který umožní, aby si roboti napříč výrobci, konstrukcemi i softwarovými systémy předávali naučené dovednosti. Jinými slovy to znamená, že co se naučí jeden robot v dílně nebo na hotelové recepci, může se velmi rychle naučit i jiný robot na opačném konci země, přestože pochází od jiného výrobce.

Podle Yanga Zhengyeho, vedoucího pracovníka centra, tak vznikne základní model, který dokáže koordinovat pohyby a rozhodování různých humanoidů napříč celým průmyslem, a to od výroby přes zdravotnictví až po služby. Ze začátku by mělo v zařízení trénovat přes 100 různých typů robotů, což z něj dělá největší podobné centrum v Číně. Do roku 2027 má být kapacita rozšířena až na tisíc robotů, kteří budou generovat obrovská kvanta dat.

Očekává se, že ze začátku bude centrum generovat 20 až 30 tisíc pohybových a senzorických záznamů denně. V plném provozu by se toto číslo mělo zvýšit na více než 50 tisíc denně, což by v průběhu jediného roku znamenalo přes 10 milionů reálných datových vstupů. Právě tato datová báze má Číně poskytnout strategický náskok ve vývoji pokročilé robotické inteligence. Jinými slovy schopnost strojů učit se jako lidé, pohybovat se v reálném světě a zvládat čím dál komplexnější úkoly.

Čína buduje infrastrukturu pro robotickou éru

Centrum v Šanghaji má ambice stát základní infrastrukturou pro budoucí generaci chytrých humanoidních robotů. Místo izolovaného vývoje v jednotlivých firmách vzniká společná platforma, která propojuje hardware, software i obrovské objemy dat. Zatímco západní firmy vyvíjejí své roboty individuálně, Čína sází na kolektivní výcvik, kde se každý nový pohyb stává součástí společného know-how.

Autor článku Josef Novák