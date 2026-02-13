TOPlist

Daň za nostalgii! Nová retro myš od Razeru stojí víc než výkonná grafická karta

Marek Bartík
Marek Bartík 13. 2. 8:00
Razer Boomslang 20th Anniversary Edition 4
  • Razer před pár dny spustil předobjednávky zmodernizované retro herní myši Boomslang 20th Anniversary Edition
  • Sběratelský kousek vychází z designu původní myši, která před dvěma dekádami vstoupila na trhu pod názvem Kärna Razer Boomslang
  • Navzdory vysoké ceně, za kterou byste si i dnes pořídili výkonnou grafickou kartu, se po omezeném počtu kusů jen zaprášilo

Zdá se, že za trochu té nostalgie si občas musí člověk pořádně připlatit. Alespoň tedy pokud patří mezi fanoušky produktů od společnosti Razer. Ta loni v prosinci oznámila, že znovu uvede na trh „první herní myš na světě„, a to rovnou s několika moderními vylepšeními. O ceně myši s názvem Razer Boomslang 20th Anniversary Edition však tehdy nepadlo ani slovo. V Evropě odstartovaly předobjednávky už 11. února. K dispozici bylo pouhých 1 337 kusů, přičemž za každý z nich si Razer účtoval 1 337 eur (cca 32 tisíc korun). Minulý čas je na místě, neboť navzdory vysoké ceně hlásí výrobce vyprodáno. V současnosti přitom není jasné, zda do prodeje pošle další kusy.

Závan starých časů

Původní verze myši s názvem Kärna Razer Boomslang vstoupila do prodeje ještě mnohem dřív, než se z herních periferií stal významý byznys. Od ostatních myší na trhu ji ve své době odlišovalo vylepšenou kuličkou, která umožňovala přesnější sledování pohybu myši a hráčům tak poskytovala potenciální výhodu na soupeři.

Moderní technologie v ikonickém designu

Speciální edice ke 20. výročí nicméně nahrazuje dnes již archaické mechanické komponenty optickým senzorem s rozlišením až 45 000 DPI. Za své vzalo i kabelové připojení – moderní Boomslang už bezdrátový,  nabízí frekvenci 8 000 Hz a nabíjí se pomocí dokovací stanice Razer Mouse Dock Pro, která je součástí balení. Původní symetrický design myši pro praváky i leváky se však tvůrci rozhodli zachovat.



Na spodní straně zmodernizovaného modelu najdete také 9zónové nastavitelné RGB osvětlení, které lze synchronizovat s více než 300 hrami – jeden z charakteristických znaků příslušenství od Razeru zkrátka nemůže chybět.

