Logitech hráčům: nová myš Pro X2 Superstrike míří na ty nejnáročnější

- Značka Logitech uvádí na trh novou herní myš Pro X2 Superstrike
- Její hlavní předností je nekompromisní rychlost a přesnost každého kliknutí
- Firma touto novinkou cílí na nejnáročnější hráče a vyvinula ji ve spolupráci se slavnými týmy
Logitech patří mezi přední výrobce počítačových periferií a platí za prověřenou značku, na jejíž produkty je spolehnutí. Za novou myší Pro X2 Superstrike stojí divize Logitech G, která má na starosti herní periferie a jedná se o jednu z nejpokročilejších herních myší na trhu. Její hlavní zbraní je technologie Hits, která zcela mění pravidla hry.
Logitech Pro X2 Superstrike se představuje
Tato myš byla navržena pro co nejvyšší rychlost a představuje profesionální nástroj těch nejlepších esportových hráčů. Jedná se o první myš na trhu využívající technologii Superstrike s indukčním haptickým systémem Hits (Haptic Inductive Trigger System), což znamená indukční analogové snímání kliknutí a haptiku v reálném čase.
Kromě bezkonkurenční latence při kliknutí se myš vyznačuje také možnostmi přizpůsobení výkonu, což z ní dělá skutečně unikátní zařízení. Tradiční mikrospínače v hlavních tlačítkách byly nahrazeny již zmíněným haptickým indukčním systémem HITS a ten umožňuje hráčům vyladit sepnutí a kliknutí podle jejich preferencí.
Od hráčů, pro hráče
Tato integrovaná haptika zaručí, že každé kliknutí ucítí hráč přesně v tu chvíli, kdy se sepnutí aktivuje. Díky tomu dostane přesnou odezvu a bude mít dokonalou kontrolu nad vším, a to i v těch nejvíce vypjatých situacích. Na vývoji této herní novinky se podílely slavné esportové týmy jako G2 Esports, NAVI a BLG, které patří v profesionálním hraní na samotnou špici.
Technologie Superstrike nahrazuje tradičně používané mikrospínače analogovým systémem s dráhou pro kliknutí 0,6 mm. Bod sepnutí lze v softwaru myši nastavit v 10 úrovních a doplňková funkce Rapid Trigger nabízí nastavení 5 úrovní resetu. To znamená, že je možné vyladit si odezvu kliknutí nejenom podle svého stylu a preferencí, ale také dle typu hry.
Obousměrná haptika
Haptika v reálném čase znamená hmatové potvrzení každé akce, tedy jak při sepnutí, tak při návratu tlačítka do původní pozice. Pravé i levé tlačítko lze nastavit individuálně, ale i zároveň, aby nabízely shodnou odezvu. Tato technologie dokáže snížit odezvu až o 30 ms, což v kompetitivním hraní znamená obrovský rozdíl.
Myš využívá senzor Logitech G Hero 2 s technologií Power of 8, která má hned několik předností. Nabízí například Polling rate 8 kHz, což znamená nulovou prodlevu a žádné lagy. Díky zrychlení 88G dostanou hráči maximální kontrolu i v chaotických situacích a za zmínku stojí také tracking 888 palců za sekundu (IPS). Ten zachovává přesnost na pixely i při dlouhých a rychlých pohybech.
Osazený senzor má rozlišení 44 tisíc DPI a to znamená, že bude každý váš pohyb, ať už jakkoliv malý či rychlý, dokonale a přesně přenesen na obrazovku. Skvělou zprávou je nízká hmotnost myši čítající jen 65 gramů a PTFE kluzáky zajistí hladký a plynulý pohyb na různých površích. Připojení je samozřejmě bezdrátové a výdrž na jedno nabití je až 90 dnů.
Cena a dostupnost
Herní myš Logitech Pro X2 Superstrike je již v prodeji a dobrou zprávou je, že ji zakoupíte i v Česku. Seženete ji v Datartu nebo na Alze a její doporučená cena byla stanovena na 4 399 korun. To sice není málo, ale jedná se o technologickou špičku mezi periferiemi a nároční hráči by ji určitě měli vyzkoušet.