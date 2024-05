Další tvrdá rána pro Huawei. Čínský gigant přišel o procesory od Intelu a Qualcommu

Americké ministerstvo obchodu opět přistřihlo společnosti Huawei křídla

Čínská firma údajně přišla o procesory od Qualcommu a Intelu

Zatímco za Qualcomm má náhradu, bez Intelu nebude schopná vyrábět nové počítače

Za dva týdny to bude přesně pět let, kdy se společnost Huawei ocitla na černé listině amerického ministerstva obchodu, čímž téměř zcela přišla o přístup k americkým technologiím. Zatímco do té doby čínská firma aspirovala na největšího výrobce smartphonů na světě, po „velkém americkém banu“ její podíl i popularita setrvale klesaly. V loňském roce čínský gigant zavelel k velkolepému obratu, a zřejmě proto z americké strany přichází další přistřihnutí křídel.

Konec výjimek pro Qualcomm a Intel

Huawei za současné situace nesmí používat žádné služby či technologie, které mají (byť drobný) americký původ. Výjimku tvoří pouze ty produkty, na které americké ministerstvo obchodu udělilo výjimku ve formě licence. Huawei má těchto licencí několik, ovšem v minulých dnech byl podle agentury Reuters jejich počet ořezán.

Seznam zrušených licencí nebyl zveřejněn, ovšem podle interních zdrojů obsahuje dva stěžejní producenty čipů – společnosti Qualcomm a Intel. Pokud se tato informace potvrdí, bude to pro Huawei ohromná rána, především v případě Intelu. Ztrátou jeho procesorů by čínská firma prakticky ze dne na den přišla o možnost vyrábět počítače, a to včetně nedávno uvedeného MateBooku X Pro, který se aktuálně začíná prodávat na globálním trhu.

Je to možná právě tento počítač, který přinutil administrativu Joe Bidena jednat – zákonodárcům se totiž nelíbí, že počítače od Huawei mohou pohánět prémiové procesory Intel s podporou umělé inteligence. Zatímco ve světě smartphonů již čínská firma našla náhradu v podobě vlastních čipových sad vyráběných společností SMIC, za počítačové procesory od Intelu náhradu nemá. V roce 2021 požádala o licenci firma AMD, ale na její žádost údajně nikdy nepřišla odpověď.

V tuto chvíli bude pro společnost Huawei bude důležité, jak velké má skladové zásoby procesorů, a kolik z nich bude schopná ještě vyrobit počítačů, než najde nějaké náhradní řešení. Každopádně čínské ministerstvo zahraničí již vydalo prohlášení, v němž je uvedeno, že „Čína jednoznačně odmítá, aby Spojené státy překrucovaly pojem národní bezpečnosti a zneužívaly kontrolu vývozu k neoprávněnému potlačování čínských společností bez jakéhokoliv zdůvodnění“.

