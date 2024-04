Lehký jako peříčko. Nový Huawei MateBook X Pro neváží ani kilogram

Nová generace MateBooku X Pro váží pouze 980 gramů

Výrobce přitom ve výbavě nedělal žádné kompromisy

Počítač pohánějí nejnovější procesory od Intelu s umělou inteligencí

Novinkou je i 120Hz OLED displej a podpora 130W nabíjení

Společnost Huawei představila novou generaci svého nejvybavenějšího notebooku MateBook X Pro. Na první pohled sice vypadá stejně jako předchozí generace, došlo však k několika zásadním vylepšením – počítač dostal OLED obrazovku, nejnovější procesory od Intelu a v neposlední řadě u něj došlo k redukci už tak nízké hmotnosti.

Huawei MateBook X Pro 2024: výkonný, a přitom neskutečně lehký

Představená novinka láká zákazníky na kompaktní rozměry a nízkou hmotnost – přestože se jedná o výkonný prémiový počítač se 14,2″ displejem, má v pase pouze 13,5 mm a váží 980 gramů, což je o 30 procent méně než v případě minulé generace. Tělo je vyrobené z hořčíkové slitiny, počítač půjde do prodeje ve třech barvách – černé, bílé a modré.

Počítač dostal do vínku zbrusu novou obrazovku. Úhlopříčka (14,2″), rozlišení (3120 × 1440 pixelů) a poměr stran (3:2) zůstaly stejné, ovšem tentokráte Huawei vsadil na technologii OLED, která přináší živější barvy a vyšší maximální jas 1000 nitů. Došlo i k navýšení obnovovací frekvence z původních 90 na 120 Hz (PWM 1440 Hz). Přestože displej obklopují velmi tenké rámečky, do horního se vešla webkamera s rozlišením 1080p. O podpoře Windows Hello se ale výrobce ve specifikacích nezmiňuje.

Nejnovější procesory Intel s umělou inteligencí

Nový MateBook X Pro pohánějí nejnovější procesory Intel Core Ultra 9 185H a Ultra 7 155H s neurální jednotkou pro výpočty umělé inteligence, přičemž výrobce jejich schopnosti využívá díky svému jazykovému modelu Pangu AI. S jeho pomocí lze například vylepšovat obraz z webkamery, pracovat s textovým obsahem nebo překládat informace v reálném čase. Počítač bude k mání v několika konfiguracích, přičemž ta nejvyšší obsahuje 32 GB RAM a 2TB SSD.

Portová výbava počítače je naprosto základní – zahrnuje pouze čtveřici USB-C portů pracujících ve standardu Thunderbolt 4. Pro většinu periferií si tak budete muset obstarat přechodky. Lepší situace nastává v oblasti bezdrátové konektivity, která zahrnuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3. Díky speciálním 3D metamateriálovým anténám má počítač zvýšit efektivitu sítě, oproti MacBooku Pro údajně až o 50 procent.

Huawei MateBook X Pro je dále vybaven 6 reproduktory a 70Wh akumulátorem, který je možné dobíjet výkonem až 140 wattů. Díky tomu má počítači stačit 10minutový pobyt na nabíječce, aby poté mohl 3 hodiny pracovat.

Ceny a dostupnost

Huawei MateBook X Pro půjde v Číně do prodeje 18. dubna, a to za následující ceny:

Intel Core Ultra 7 (16 GB/1 TB) za 11 199 CNY (asi 44 400 korun s DPH)

Intel Core Ultra 7 (32 GB/1 TB) za 12 499 CNY (asi 49 500 korun s DPH)

Intel Core Ultra 9 (32 GB/2 TB) za 14 999 CNY (asi 59 400 korun s DPH)

O dostupnosti na globálním trhu nemáme zatím žádné informace, naposledy se u nás prodávala generace z roku 2022, kterou jsme pro vás recenzovali.