Další rána pro Microsoft: americký regulátor se chystá zatrhnout herní akvizici století

Microsoft ještě nemá akvizici Activision Blizzard jistou

Do karet mu hraje pozitivní stanovisko Evropské unie

Proti jsou ale britský a americký regulátor

Oznámení akvizice Activision Blizzard firmou Microsoft začátkem loňského roku způsobilo poměrně velký poprask nejen v herních, ale také ve finančních kruzích. Nákup velkého vydavatele titulů, jako je Call of Duty, World of Warcraft či Diablo, má stále Microsoft v plánu uskutečnit za rekordních cca 1,5 bilionu korun, čímž se v případě úspěchu zapíše firma do dějin. Jenže obchody podobného objemu nejsou jednoduchou záležitostí, především z pohledu antimonopolních úřadů a jiných regulátorů.

Zdrží Federální obchodní komise nákup století?

Celá anabáze se táhne už více než rok, přičemž klíčová pozitivní stanoviska potřebuje firma z Redmondu získat od třech velkých regulátorů: americké Federální obchodní komise, Evropské unie a britské Competition and Markets Authority. Zatímco Evropská unie překvapila vydáním kladného stanoviska, Velká Británie se rozhodla nákup prozatím pozastavit. Velký otazník visel také nad americkým regulátorem, avšak v jeho případě se předpokládalo, že se nejspíše pokusí celý obchod zhatit.

To se nyní také potvrdilo, když FTC požádalo federální soud o vydání dočasného soudního zákazu celou akvizici dotáhnout do zdárného konce. „Dočasný soudní zákaz je nezbytný, protože společnosti Microsoft a Activision prohlásily, že mohou navrhovanou akvizici kdykoli dokončit,“ stojí v odůvodnění Federální obchodní komise. Důvodem, proč se americký regulátor obává rychlého dokončení akvizice, je právě pozitivní stanovisko Evropské unie. Teoreticky totiž Microsoft může obchod dotáhnout bez ohledu na stanoviska Federální obchodní komise a britského úřadu, proti jehož zamítavému stanovisku se již odvolal.

Nyní je míč na straně amerického soudu, který musí rozhodnout, zda předběžné opatření schválí a dá tím Federální obchodní komisi čas na zformulování důvodů, proč by se obchod neměl uskutečnit. Důkazní řízení bylo stanoveno na 2. srpna, tedy chvíli poté, co bude v podobném procesu Microsoft obhajovat své stanovisko ve Velké Británii. Jak celá akvizice dopadne, stále není jisté, nicméně Microsoft bezesporu čeká perné léto.