Další pokus o vstup na herní trh? Apple prý chystá vlastní aplikaci pro hráče

Společnost Apple údajně chystá vlastní aplikaci se zaměřením na hráče

Novinka by měla propojit nabídku Apple Arcade s ostatními hrami třetích stran, které se dosud nacházely pouze na App Store

Součástí aplikace mají být například achievementy, žebříčky, články a komunikační funkce

Společnost Apple údajně pracuje na vlastní multiplatformní aplikaci se zaměřením na hry, která by měla uživatelům nabídnout achievementy, žebříčky, články a komunikační funkce. O herních plánech technologického gigant z Cupertina jako první informovala agentura Bloomberg.

Premiéra už letos

Ještě v letošním roce by se chystaná novinka měla začít objevovat mezi předinstalovanými aplikacemi na iPhonech, iPadech, Macu i Apple TV. Mohlo by se tak stát například při příležitosti uvedení nových verzí operačních systémů iOS 19, macOS 16 a tvOS 19, tedy patrně v průběhu září. Společnost Apple by měla novou herní aplikaci poprvé veřejně představit v rámci konference Worldwide Developers Conference, která se bude konat 9. června.

Chystaná aplikace má nahradit dosavadní službu Game Center, přes kterou je už mnoho let možné zvát přátele k hraní mobilních her a sledovat herní úspěchy. Apple plánuje novou herní aplikaci využít především k propagaci předplatného Apple Arcade, ale objeví se v ní i všechny hry třetích stran, které se v současné době nacházejí v sekci Hry v App Store.

Jedna appka vládne všem?

Vypadá to, že jablečný výrobce chce rozdělit z obchodu App Store vyčlenit herní část, věnovat jí svébytný prostor a usnadnit tak zákazníkům vyhledávání a stahování her do jejich zařízení. Na počítačích by si pak aplikace měla umět „sáhnout“ i na hry, které uživatel stáhnul odjinud než právě z App Store.

Zprávy o samostatné herní aplikaci mají příhodné načasování. Začátkem týdne totiž vyšlo najevo, že si Apple pořídil své vůbec první herní studio – konkrétně dvoučlenný kanadský tým RAC7, který v roce 2019 vydal exkluzivně na Apple Arcade kreslenou hříčku Sneaky Sasquatch.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.