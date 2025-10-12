Další herní pecka pro Apple! Mysteriózní střílečka Control už brzy vyjde pro iOS i Mac

- Mysteriózní střílečka Control: Ultimate Edition dorazí na zařízení od Applu začátkem příštího roku
- Parádní hra od Remedy bude k dispozici pro iPhone, iPad, Mac i Apple Vision Pro
- Chybět pochopitelně nebude ani podpora různých ovladačů i dotykové obrazovky
Finské herní studio Remedy, které je známé oceňovanými sériemi jako Max Payne nebo Alan Wake, chystá mobilní verzi parádní mysteriózní střílečky Control, a to rovnou v ultimátní edici, která obsahuje veškerý dodatečný obsah a fotorežim. Hra bude k dispozici na prakticky všechna myslitelná zařízení Applu – iPhone, iPad, Mac, a dokonce i Vision Pro – už na začátku příštího roku. Samozřejmostí bude plnohodnotná podpora ovladačů i dotykového ovládání.
Apple takes CONTROL!
You will soon be able to enter the Oldest House on iPhone, iPad, and Apple Vision Pro alongside Mac. Play with a game controller, or tap into the action with touch controls.
Discover a world unknown when Control arrives on these platforms in early 2026.… pic.twitter.com/aX6K822smU
— Remedy Entertainment 🎂 #RMD30 (@remedygames) October 9, 2025
Mysteriózní akce Control by dle mého skromného názoru rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Tajemná akční hra vás v kůži hlavní hrdinky Jesse Faden uvrhne do znepokojivého ústředí tajné vládní organizace, která se zabývá výzkumem paranormálních jevů. Všudypřítomnému nebezpečí budete čelit pomocí unikátní hybridní pistole a vlastních speciálních schopností, které vám mimo jiné umožní vrhat po nepřátelích všemožné předměty.
Potěší i skutečnost, že hra na jablečná zařízení dorazí rovnou v tzv. ultimátní edici, která obsahuje obě příběhová rozšíření i stále populárnější fotografický režim pro tvorbu uhrančivých obrázků.
Další AAA pokus
Ačkoliv se některým hráčům může Control: Ultimate Edition z dnešního pohledu zdát jako již poměrně starý titul (i když vyšel teprve v roce 2019, pozn. red.), pořád jde o skvělý přídavek do rostoucího herního portfolia společnosti Apple. Na iPhone a Mac se v posledních letech dostává stále více her v konzolové kvalitě. Prodejně se ale AAA titulům na zařízeních Applu příliš nedaří, takže nezbývá než doufat, že to nebude případ i povedené střílečky od Remedy.