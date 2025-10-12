TOPlist

Další herní pecka pro Apple! Mysteriózní střílečka Control už brzy vyjde pro iOS i Mac

control game remedy
  • Mysteriózní střílečka Control: Ultimate Edition dorazí na zařízení od Applu začátkem příštího roku
  • Parádní hra od Remedy bude k dispozici pro iPhone, iPad, Mac i Apple Vision Pro
  • Chybět pochopitelně nebude ani podpora různých ovladačů i dotykové obrazovky

Finské herní studio Remedy, které je známé oceňovanými sériemi jako Max Payne nebo Alan Wake, chystá mobilní verzi parádní mysteriózní střílečky Control, a to rovnou v ultimátní edici, která obsahuje veškerý dodatečný obsah a fotorežim. Hra bude k dispozici na prakticky všechna myslitelná zařízení Applu – iPhone, iPad, Mac, a dokonce i Vision Pro – už na začátku příštího roku. Samozřejmostí bude plnohodnotná podpora ovladačů i dotykového ovládání.

Mysteriózní akce Control by dle mého skromného názoru rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Tajemná akční hra vás v kůži hlavní hrdinky Jesse Faden uvrhne do znepokojivého ústředí tajné vládní organizace, která se zabývá výzkumem paranormálních jevů. Všudypřítomnému nebezpečí budete čelit pomocí unikátní hybridní pistole a vlastních speciálních schopností, které vám mimo jiné umožní vrhat po nepřátelích všemožné předměty.



Hlavní hrdinka hry Controlu v souboji s nepřáteli



Nepřehlédněte

Očekávaná herní pecka Control 2 překvapivě změnila žánr. Půjde ještě vůbec o střílečku?

Potěší i skutečnost, že hra na jablečná zařízení dorazí rovnou v tzv. ultimátní edici, která obsahuje obě příběhová rozšíření i stále populárnější fotografický režim pro tvorbu uhrančivých obrázků.

Další AAA pokus

Ačkoliv se některým hráčům může Control: Ultimate Edition z dnešního pohledu zdát jako již poměrně starý titul (i když vyšel teprve v roce 2019, pozn. red.), pořád jde o skvělý přídavek do rostoucího herního portfolia společnosti Apple. Na iPhone a Mac se v posledních letech dostává stále více her v konzolové kvalitě. Prodejně se ale AAA titulům na zařízeních Applu příliš nedaří, takže nezbývá než doufat, že to nebude případ i povedené střílečky od Remedy.

Kapitoly článku