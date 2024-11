Očekávaná herní pecka Control 2 překvapivě změnila žánr. Půjde ještě vůbec o střílečku?

Finské studio Remedy překvapilo změnou žánru u očekávaného pokračování hry Control

Pokračování akční pecky z roku 2019 by mělo nabídnout větší důraz na RPG prvky

O chystaném pokračování akční pecky Control oficiálně víme už několik let – o oznámení jsme ostatně psali i na Smartmanii. Finské studio Remedy se nyní v rámci prezentace pro investory podělilo o několik nových informací. Hlavní zprávou je patrně změna žánru – první díl je běžně označován jako akční adventura, zatímco o dvojce tvůrci aktuálně hovoří jako o akčním RPG. Jaký dopad to bude mít na výslednou podobu hry, zatím není jasné. Už původní hra nicméně nabízela poměrně robustní systém vylepšování zbraní a schopností, takže by nás příliš nepřekvapilo, kdyby na něj autoři nějakým způsob navázali.

Alan Wake 2 se stále nezaplatil

Zástupci legendárního finského studia v rámci zmíněné prezentace prozradili také několik podrobností o svých dalších značkách. Nepříliš pozitivní zpráva přišla na konto nejaktuálnějšího počinu studia – hororový Alan Wake 2 prodal pouze 1,8 milionu kopií a stále se mu tak nepodařilo pokrýt náklady na vývoj. Poté přišla řada i na původní Control, jehož „ultimátní edice“ se už 12. února objeví na Macu a příští rok se dočká i jakési bezplatné aktualizace, která odemkne „dříve vydaný obsah“, aniž by tvůrci jakkoliv přiblížili, jaký obsah mají vlastně na mysli.

Velká část prezentace byla věnovaná ambicióznímu plánu na vytvoření propojeného univerza, které by se nemělo vztahovat pouze na hry ze sérií Alan Wake a Control, ale také na přidružené filmy a seriály. Studio Remedy ostatně před nedávnem oznámilo partnerství s mediální společností Annapurna, díky němuž by se zavedené herní značky mohly v budoucnu objevit např. na televizních obrazovkách. Podle kreativního ředitele Sama Lakea se však tento proces nachází teprve na začátku.

Max Payne se vrací

V Remedy ale nevzniká pouze pokračování Control. Minulý měsíc došlo k oznámení kooperativní střílečky FBC: Firebreak, která proti vám postaví hordy nepřátel podobně jako třeba v Left 4 Dead od Valve. Ve spolupráci s Rockstar Games pak švédští vývojáři pracují na plnohodnotné předělávce první dvou dílů legendární série Max Payne.