Herní svět se zřejmě otřese v základech. Sony plánuje obří akvizici

Sony zvažuje odkup společnosti Kadokawa Corporation, pod kterou spadá FromSoftware

Touto významnou akvizicí by Sony zabránilo konkurenci získat klíčová herní partnerství

Kromě her by Sony mohlo využít také silnou pozici v anime a manze

Společnost Kadokawa Corporation je domovem legendárního studia FromSoftware, známého díky hitům jako Elden Ring a Dark Souls. Tato japonská firma hraje významnou roli nejen ve videoherním průmyslu, ale i v oblasti anime a mangy. Právě zmíněný Elden Ring byl pro firmu obrovským úspěchem, když prodal přes 25 milionů kopií, což z něj dělá jednu z nejúspěšnějších her posledních let. Sony už nyní drží 14% podíl, což svědčí o jejich dlouhodobé spolupráci, zejména na exkluzivních hrách pro PlayStation.

Sony vytasilo ostré lokty

Plánovaná akvizice má několik strategických důvodů. Pro Sony by znamenala nejen kontrolu nad jedním z nejlepších herních studií současnosti, ale také možnost rozšíření do dalších oblastí, jako je právě anime. Tím by mohla oslovit širší publikum, a to nejen hardcore hráče, ale také fanoušky japonské popkultury, která má na Západě stále větší oblibu.

Navíc by podle analytiků tento krok mohl fungovat i jako obrana proti konkurenci. Pokud by Kadokawu získala například čínská společnost Tencent, mohla by to být pro Sony vážná rána. Ztráta exkluzivních titulů jako Elden Ring nebo budoucích her od FromSoftware by oslabila pozici PlayStationu v konkurenci proti Xboxu nebo jiným platformám.

I když by akvizice přinesla spoustu výhod, Sony zároveň čelí výzvám. Nedávno firma propouštěla zaměstnance a uzavírala menší studia, což poukazuje na možné finanční problémy. Přesto se snaží investovat do budoucnosti a Kadokawa by mohla být klíčovým partnerem. Představte si exkluzivní pokračování Bloodborne nebo další herní svět ve stylu Dark Souls dostupný jen na PlayStationu. To by bylo něco, co by mohlo přilákat nové hráče a upevnit věrnost těch stávajících.

Kadokawa nevlastní jen FromSoftware. Dalším významným studiem je také Spike Chunsoft, známé svými hrami Danganronpa nebo Pokémon Mystery Dungeon. Pokud by tato studia začala vyvíjet hry výhradně pro PlayStation, mohlo by Sony vytvořit knihovnu exkluzivních titulů, které by hráčům nabídly něco, co žádná jiná platforma nemá. A to je přesně to, co Sony na dnešním vysoce konkurenčním trhu potřebuje.

Pokud by k dohodě došlo, mohla by to být jedna z největších akvizic v herním průmyslu za poslední roky. Spojení her, anime a mangy pod jednu střechu by ze Sony udělalo nejen lídra v herní branži, ale také významného hráče v oblasti multimédií. Pro hráče by to mohlo znamenat více exkluzivních her, pro fanoušky anime zase větší dostupnost obsahu a propojení těchto světů.