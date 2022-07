Sony bere esport vážně, koupilo firmu pořádající virtuální turnaje

Esport je v posledních letech na vzestupu, který sledují miliony lidí po celém světě. Například v Česku se objevilo klání ve hře FIFA na obrazovkách veřejnoprávní televize ČT Sport a 37 titulů se objeví na Asijských hrách 2022 pořádaných v čínském městě Chang-čou. Trend virtuálních sportovních klání nepodceňuje ani japonská společnost Sony, která stojí za výrobou konzole PlayStation.

Japonci nyní vyrazili na nákupy a do svého portfolia pořídili turnajovou platformu Repeat.gg, která má za sebou více než 100 tisíc turnajů s celkovým počtem přes 2,3 milionů účastníků. V jejich repertoáru nechybí pořádání klání v populárních hrách jako jsou Fortnite, League of Legends či Call of Duty.

„Těšíme se, až společně s talentovaným týmem Repeat.gg, prozkoumáme nové možnosti pro hráče, jak se zapojit do kompetetivního hraní a jak rozšířit naše esportové aktivity. Toto je pouze začátek naší cesty a těšíme se, až vám budeme moci sdělit více detailů,“ řekl Steven Robeerts ze Sony Interactive Entertament pro server GamesIndustry.biz.

Sony se v případě akvizicí poslední dobou nedrží zpátky (byť na Microsoft a jejich nákup Activision Blizzard ani zdaleka nemají). Kupříkladu pod jejich křídla zavítala herní společnost Bungie, která vyvíjí populární hru Destiny 2, Haven Studios talentované vývojářky Jade Raymond a v loňském roce rovněž oznámila firma velké partnerství s komunitní platformou Discord.