Další aféra Elona Muska? xAI chtěla po zaměstnancích biometrická data pro sexuální AI

- Společnost xAI po svých zaměstnancích požadovala licenci na biometrické údaje
- S nimi chtěla trénovat chatbota Ani postaveného na AI Grok
- Kontroverzní krok se řadě zaměstnanců příliš nelíbil
Umělá inteligence Elona Muska Grog má spoustu předností, ale také umí vzbudit i pořádné kontroverze. Od toho, že o svém stvořiteli mluví jen v pozitivním duchu, až po AI persony, se kterými můžete řešit i sexuálně explicitní témata. Nyní se společnosti xAI, jež za těmito projekty stojí, nevyhnula další kontroverzní věc, která se tentokrát netýká přímo samotné AI, ale přístupu k zaměstnancům společnosti. Od nich totiž Elon Musk požadoval věci, které jsou minimálně v šedé zóně etiky.
Osobní údaje ve prospěch umělé inteligence
Podle deníku The Wall Street Journal společnost Elona Muska nutila své zaměstnance, aby poskytli své biometrické údaje pro výcvik chatbota Ani. Tento anime avatar s blond copánky a nastavením umožňujícím i explicitní konverzace na různá témata (včetně těch sexuálních) byl spuštěn v létě pro uživatele, kteří se přihlásili k předplatnému služby SuperGrok za 30 dolarů měsíčně, tedy přibližně 750 korun s daní.
Podle některých ale více než o AI společníka jde spíše o virtuální erotické služby, přičemž stejně jako u klasické telefonní sexuální linky to vypadá, že za samotným avatarem stojí skuteční lidé. Na schůzce v dubnu právnička společnosti xAI Lily Lim sdělila zaměstnancům, že budou muset poskytnout své biometrické údaje, aby bylo možné vycvičit AI společníka, aby se při interakci se zákazníky choval více jako člověk, což vyplývá ze záznamu schůzky, který zveřejnil právě The Wall Street Journal.
Zaměstnanci, kteří měli za úkol umělou inteligenci trénovat, byli povinni podepsat souhlas, kterým xAI udělili „trvalou, celosvětovou, nevýhradní, sublicencovatelnou a bezplatnou licenci“ k využívání, reprodukci a distribuci svých tváří a hlasů v rámci programu s krycím názvem Project Skippy. Data měla být použita k výcviku Ani a dalších AI společníků umělé inteligence Grok.
Podle The Wall Street Journal někteří zaměstnanci s touto žádostí nesouhlasili, protože se obávali, že by jejich tváře mohly být prodány jiným firmám nebo použity v deepfake videích, přičemž zaměstnancům vadilo také sexuální chování AI společníka. Bylo jim však řečeno, že shromažďování jejich údajů je „pracovní požadavek pro pokrok v misi xAI“. Jak celá záležitost dopadne, se teprve ukáže, nicméně tento požadavek je ze strany xAI minimálně morálně kontroverzní.