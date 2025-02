AI Grok: nový hlasový režim vás může urážet, svádět nebo na vás křičet

Muskova xAI představila kontroverzní hlasový režim pro svůj nedávno vydaný AI model Grok 3, který prémiovým uživatelům umožňuje volit mezi necenzurovanými osobnostmi, včetně takové, která nadává, uráží a křičí na uživatele.

Nová, čerstvě spuštěná funkce se podobá pokročilému hlasovému režimu ChatGPT od OpenAI, avšak odlišuje se očividnou absencí obsahových omezení – což je záměrný odklon od běžných politik moderace AI. Ani ChatGPT, ani Gemini vám v jejich hlasovém režimu nevynadají, nepřinutíte je k ničemu sprostému či kontroverznímu a obecně se chovají velice slušně a vstřícně. No a pak je tady Grok.

Jedním z nejvýraznějších nových režimů je „Neřízený“, nebo možná lépe řečeno „Ze řetězů utržený“ (v orignále „Unhinged“), jehož hlášky už kolují nejen po síti X a po YouTube. K nalezení jsou tak různá videa kde Grok na uživatele křičí, ale dokonce existují i chvíle, kdy Grok jednoduše konverzaci sám od sebe ukončí.

Kromě ze řetězů utrženého režimu Grok nabízí i další zajímavé režimy, například „Vypravěč“ (pro naraci), „Meditace“ (průvodce relaxací), „Konspirace“ (zaměřený na UFO a konspirační teorie) nebo „Profesor“ (vysvětlující vědecká témata).

Jeden z nejkontroverznějších režimů je ale bez pochyby „Sexy“, je označen jako 18+ a umožňuje explicitní verbální roleplay – což je v přímém kontrastu s OpenAI, které se podobným tématům v hlasových interakcích vyhýbá jako čert kříži.

Grok 3 Voice Mode, following repeated, interrupting requests to yell louder, lets out an inhuman 30-second scream, insults me, and hangs up pic.twitter.com/5GtdDtpKce

— Riley Goodside (@goodside) February 24, 2025