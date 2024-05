Cybertruck v Rusku? Pašeráci při převozu tvrdě narazili

Celníci v Litvě zabavili dvojici Cybertrucků, které mířily do Běloruska a poté do Ruska

V uplynulém roce takto do země putovalo velké množství drahých vozů, které je nyní zakázáno do Ruska vyvážet

I tak už byl Cybertruck viděn i přímo v Moskvě, takže některým se již transport z USA povedl

Litevským celníkům se podařil kardinální úlovek, kterým se pochlubili na svém Facebooku. Na hraničním přechodu Šalčininkai, který se nachází zhruba 50 km od Vilniusu zadrželi hned dva Cybertrucky, které mířily do Běloruska. Obří elektrické SUV, které se v Evropě zatím ani neprodává, bylo pro celníky jako červený hadr pro býka. Evropská unie totiž v rámci protiruských sankcí zakazuje vývoz automobilů do Ruska. Zároveň z loňských dat vyšlo, že každé druhé vozidlo s cenou vyšší než milion a čtvrt, které opustilo Evropu směrem do Kazachstánu, Běloruska nebo Uzbekistánu, nakonec skončilo v Rusku. Odpovědné složky tedy vynakládají mnohem větší úsilí na zamezení tohoto zakázaného obchodu především na hranicích EU.

Vozy byly hned dva, což napovídá tomu, že si nějaký ruský zbohatlík nechtěl udělat jen radost, ale minimálně jeden z Cybertrucku měl být na další prodej. Možná ale byly k prodeji určeny oba dva, jedná se totiž o velmi zajímavou komoditu. Tesla sama proti přeprodejům bojuje a zákazníky při koupi nutí podepsat závazek, který prodej dalším zájemcům omezuje. I tak se vůz na sekundárním trhu dá sehnat a stojí pak nemalé peníze.

Cybertruck koupíte i bez pořadníku, ale připlatíte si

Ačkoliv aktuálně nejdražší verze Cyberbeast Foundation Series stojí 120 tisíc dolarů (zhruba 2,8 milionu Kč bez daně), V USA se dá Cybertruck z druhé ruky pořídit okolo 200 tisíc dolarů (zhruba 4,6 milionu Kč bez daně). V únoru se Cybertruck objevil také na jedné německé platformě, kde byl nabízen dokonce za v přepočtu 12 milionů korun včetně daně i individuální homologace pro německé silnice.

Zároveň je nutno zmínit, že Cybertruck už byl viděn zaparkován také v jedné z rezidenčních čtvrtí v Moskvě, takže některé vozy už si cestu do této země našly. Ačkoliv Tesla na tomto trhu nepůsobí, ruští oligarchové si rádi poslední výdobytky amerického automobilové průmyslu dopřejí.