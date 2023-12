Cybertruck má speciální režim pro jízdu ve vodě. Umí i plout?

Už v loňském roce Elon Musk uvedl, že by rád, aby Cybertruck uměl překonávat menší vodní plochy i větší mělčiny, např. v okolí základny SpaceX Starbase. O obojživelném Cybertrucku se tedy spekuluje už delší dobu. Zatím jsme bohužel žádné předvedení takových schopností na živo neviděli, na síti X se ale objevila informace o jakémsi vodním režimu s označením „Wade Mode“.

Tento speciální režim má pomoci s navigací, ale zabrání také poškození vozidla vlivem vniknutí vody. Podle fotky infotainmentu má režim přidat světlou výšku a také změnit tlak v bateriích při průjezdu vodou.

This is sick. Cybertruck has a toggle for “Wade Mode” in the Off-Road Baja Settings

“Raises ride height and pressurizes battery when driving through water. “ pic.twitter.com/siTMdJ8uvC

— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 6, 2023