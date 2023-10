Cyberpunk 2077 brzy také jako seriál? Hledá se scénárista

Herní svět Cyberpunk 2077 se dočká rozšíření v podobě hraného filmu nebo seriálu

CD Projekt Red na svém webu oznámil spolupráci se společností Anonymous Content s cílem vytvořit film nebo seriál

Aktuálně je k dispozici herní rozšíření Phantom Liberty, které zatím sbírá spíše pozitivní hodnocení

Když ke konci roku 2020 vývojářské studio CD Projekt Red vydalo herní novinku Cyberpunk 2077, hodně se o tom mluvilo. Nyní studio, které stojí i za herní sérií Zaklínač, v tiskovém prohlášení uvedlo, že spolu s mediální společností Anonymous Content připravuje nový projekt, který je ale zatím ve velmi rané fázi. Po anime seriálu Cyberpunk: Edgerunners by se tak mohlo jednat o další rozšíření populární hry v podobě celovečerního snímku nebo dalšího seriálu. To zatím nebylo specifikováno. Dle některých informací to ale vypadá, že se bude jednat spíše o seriál.

Do týmu se zapojil i jeden z tvůrců Hry o trůny

Na novince má jako kreativní ředitel pracovat i David Levine, který se podílel na prvních sériích populárního seriálu Hra o trůny. Že jsme teprve na počátku nového projektu, ale ukazuje také to, že se stále hledá scénárista, který vytvoří zcela nový příběh v herním světě Cyberpunku 2077. Novinku tedy nejspíše uvidíme až v horizontu následujících let.

Čekání si ale můžete zkrátit vyzkoušením herního rozšíření Phantom Liberty, které zatím vylepšuje pošramocenou pověst původního Cyberpunku. Ten neprošel řádným testováním, a tak jen krátce po vypuštění vyšlo najevo, že hra je na starších konzolích PlayStation 4 nebo Xbox One prakticky nehratelná. Za chybu se studio omluvilo a Sony i Microsoft postupně vracely peníze za prodané hry zpět zákazníkům. Vstup na trh tedy rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem, už loni se ale mluvilo o možném pokračování.