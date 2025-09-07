Cook, Gates, Zuckerberg, Altman… ale Musk nikde. Trump pozval na večeři technologickou elitu

- Na večeři do Bílého domu dorazilo víc než 30 zástupců velkých technologických firem
- Nechyběl Tim Cook, šéf Microsoftu Nadella, Mark Zuckerberg nebo otec Androidu Sergey Brin
- Účast odmítl Elon Musk, podle některých zdrojů však pozvání ani neobdržel
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě pořádal hostinu pro 33 lídrů technologických firem ze Silicon Valley. Ve zkratce lze říct, že na této audienci byl každý, kdo v oblasti technologického rozvoje USA něco znamená. Až na jedno jméno – Elon Musk, který se omluvil. Kdo všechno na setkání dorazil a co se tam řešilo?
Technologická „žranice“ u Trumpa
Klíčovým prvkem večeře v Bílém domě byly investice technologických firem do americké ekonomiky, což má Trump jako jeden ze svých volebních cílů v rámci programu „America First“. U stolu s ním sedělo 13 miliardářů a dalších několik milionářů či předních investorů.
Známá je snaha nejhodnotnější americké společnosti Apple investovat v USA do roku 2030 hned 600 miliard dolarů, tedy asi 12,5 bilionu korun. Zásadním Trumpovým cílem, se kterým Apple souhlasí, je přesunout alespoň část výrobního a dodavatelského řetězce z Číny a Indie do USA. Z tohoto rozpočtu by měly být financovány továrny, rozšíření provozu dodavatelů a samozřejmě i pracovní síly. Po čas investování má na území USA vzniknout na 450 tisíc pracovních míst.
Výrazné finanční injekce ale oznámily i další firmy. Televizní stanice NBC například oznámila, že přímo na večeři se Donald Trump ptal Marka Zuckerberga (který shodou okolností seděl hned vedle něj), kolik plánuje jeho firma Meta investovat v příštích letech do americké ekonomiky. Zuckerberg uvedl, že do roku 2028 chce investovat 600 miliard dolarů, tedy stejně jako výrobce iPhonů a Maců.
Trump je známý tím, že se rád obklopuje smetánkou z řad miliardářů a vlivných lidí. Přístup k technologickým gigantům – ať už jde o Apple, Google, Metu, nebo Microsoft – je ale v druhém volební období jiný, než byl v tom prvním. Prezident pochopil, že když gigantům umete cestičku, mohou mu pomoci naplnit předvolební sliby a ve velkém investovat na americkém trhu.
Cook, Altman, Gates i Zuckerberg…
Kdo všechno se tedy na Trumpově velkolepé technologické večeři objevil? Ředitele Applu Tima Cooka a šéfa Mety Marka Zuckerberga jsme již zmínili. Kromě nich nechyběl spoluzakladatel Googlu Sergey Brin, CEO OpenAI Sam Altman, výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella, dorazil i zakladatel Bill Gates, šéf Alphabetu a Googlu Sundar Pichai, technologický ředitel Palantir Shyam Sankar a mnoho dalších.
Nechyběly ani ženy, i když byly v jasné početní nevýhodě. U dlouhého stolu seděla například šéfka firmy Oracle a jedna z nejlépe placených žen v americkém byznyse Safra Catz nebo ředitelka AMD Lisa Su. Dámské osazenstvo doplňovala vedoucí kanceláře prezidenta Susie Wiles, přítelkyně Sergeye Brina Gerelyn Gilbert-Soto, Trumpova hlavní poradkyně Meredith O’Rourke a samozřejmě i první dáma Melania Trump.
Musk prý lhal o tom, že ho (ne)pozvali
Z opravdu velkých technologických gigantů chyběli vlastně jen dva. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang, který údajně pozvání dostal, ale těmto společenským akcím se víceméně vyhýbá a dle svých předchozích prohlášení preferuje spíše schůzky jeden na jednoho. A na akci se neobjevil ani Elon Musk, šéf automobilky Tesla a majitel sociální sítě X (dříve Twitter).
I was invited, but unfortunately could not attend. A representative of mine will be there.
— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2025
Musk na svém profilu na X oznámil, že „pozvánku obdržel, ale bohužel se nemohl zúčastnit“ a že „za sebe vyslal zástupce“. Podle informací magazínu Fortune a NDTV však není jasné, že by někdo za společnost Tesla na večeři dorazil. Agentura Reuters pak v krátkém reportu uvedla, že Elon Musk ani nikdo „za něj“ nebyl na seznamu pozvaných a na schůzku tedy ani neměl přístup.
Pikantní je to kvůli tomu, že Musk působil až do května 2025 jako poradce amerického prezidenta a dávno před volbami s ním objížděl mítinky a setkání s voliči. Kvůli neshodám na skladbě rozpočtového balíku a vedení státních amerických agentur (například NASA) se však oba miliardáři dostali do křížku, spor pak vyústil v to, že Muskovi nebyla prodloužena spolupráce s Bílým domem a z politického života se tak stáhl.