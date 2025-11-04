Coca-Cola to zase udělala! Pusťte si novou vánoční reklamu, která budí emoce

- Nápojový gigant opět vytvořil svou vánoční reklamu za použití umělé inteligence
- Výsledek sice dopadl lépe než loni, přesto budí kontroverze
- Podle marketingového ředitele AI značně ušetřila čas na výrobu
Vánoční reklama na Coca-Colu má v mnoha zemích stejné postavení, jako tradiční televizní upoutávka na Kofolu v tuzemsku. Zkrátka se jedná o klasiku, která neomylně oznamuje blížící se vánoční svátky. Zatímco Kofola se své klasiky drží zuby nehty už takřka 22 let, celosvětový gigant v segmentu slazených nápojů se nebojí experimentovat. Už v loňském roce Coca-Cola představila svou verzi vánoční reklamy vygenerovanou umělou inteligencí, jež vzbudila přinejlepším rozpačité ohlasy – zatímco někteří kvitovali odvahu firmy, jiní naopak brojili proti využití umělé inteligence a nepříliš estetickému výsledku.
Vánoční reklama Coca-Coly opět v podání AI
Ani v letošním roce se této debatě nevyhneme. Coca-Cola totiž nyní představila novou verzi své AI vánoční reklamy, která si sice zachovává stále stejné charakteristiky jako originál, ale přesto přináší něco nového. Výsledek je z technického hlediska přeci jen o něco lepší než v minulém roce, ostatně AI za tu dobu výrazně pokročila. Co se týče obsahu, zde se Coca-Cola rozhodla vsadit na vygenerovaná zvířata. I když z mého pohledu takový lední medvěd či veverka neurazí, lenochoda si mohl nápojový gigant odpustit.
Podle deníku The Wall Street Journal se Coca-Cola odmítla vyjádřit k nákladům na novou vánoční kampaň, ale uvedla, že se na projektu podílelo přibližně 100 lidí – což je číslo srovnatelné s dřívějšími produkcemi firmy bez využití umělé inteligence. Mezi nimi bylo i pět specialistů na umělou inteligenci ze Silverside, kteří přispěli vytvořením a vylepšením více než 70 tisíc videoklipů s využitím umělé inteligence.
Coca-Cola podle všeho nezanevřela na využití AI v reklamách ani po předchozích přešlapech, protože marketingový ředitel Manolo Arroyo v rozhovoru pro The Wall Street Journal uvedl, že její nejnovější vánoční kampaň byla levnější a rychlejší na výrobu ve srovnání s tradiční produkcí. „Dříve, když jsme natáčeli a prováděli všechny standardní procesy pro projekt, začínali jsme s ročním předstihem,“ řekl Arroyo pro tento deník. „Nyní to zvládnete za zhruba měsíc.“ Další reklama od Coca-Coly přichází v době, kdy se nástroje umělé inteligence rychle zdokonalují a nahrazují manuální práci kreativních profesionálů, což vyvolává obavy o budoucí pracovní příležitosti.