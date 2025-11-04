TOPlist

Coca-Cola to zase udělala! Pusťte si novou vánoční reklamu, která budí emoce

Michael Chrobok
Michael Chrobok 4. 11. 13:30
1
Santa Claus s lahví Coca-Coly (ilustrační obrázek)
  • Nápojový gigant opět vytvořil svou vánoční reklamu za použití umělé inteligence
  • Výsledek sice dopadl lépe než loni, přesto budí kontroverze
  • Podle marketingového ředitele AI značně ušetřila čas na výrobu

Vánoční reklama na Coca-Colu má v mnoha zemích stejné postavení, jako tradiční televizní upoutávka na Kofolu v tuzemsku. Zkrátka se jedná o klasiku, která neomylně oznamuje blížící se vánoční svátky. Zatímco Kofola se své klasiky drží zuby nehty už takřka 22 let, celosvětový gigant v segmentu slazených nápojů se nebojí experimentovat. Už v loňském roce Coca-Cola představila svou verzi vánoční reklamy vygenerovanou umělou inteligencí, jež vzbudila přinejlepším rozpačité ohlasy – zatímco někteří kvitovali odvahu firmy, jiní naopak brojili proti využití umělé inteligence a nepříliš estetickému výsledku.



Xiaomi Black Friday 2025



Nepřehlédněte

Xiaomi, Redmi a Poco! Odstartoval obří Black Friday, ušetříte tisíce korun

Vánoční reklama Coca-Coly opět v podání AI

Ani v letošním roce se této debatě nevyhneme. Coca-Cola totiž nyní představila novou verzi své AI vánoční reklamy, která si sice zachovává stále stejné charakteristiky jako originál, ale přesto přináší něco nového. Výsledek je z technického hlediska přeci jen o něco lepší než v minulém roce, ostatně AI za tu dobu výrazně pokročila. Co se týče obsahu, zde se Coca-Cola rozhodla vsadit na vygenerovaná zvířata. I když z mého pohledu takový lední medvěd či veverka neurazí, lenochoda si mohl nápojový gigant odpustit.

Podle deníku The Wall Street Journal se Coca-Cola odmítla vyjádřit k nákladům na novou vánoční kampaň, ale uvedla, že se na projektu podílelo přibližně 100 lidí – což je číslo srovnatelné s dřívějšími produkcemi firmy bez využití umělé inteligence. Mezi nimi bylo i pět specialistů na umělou inteligenci ze Silverside, kteří přispěli vytvořením a vylepšením více než 70 tisíc videoklipů s využitím umělé inteligence.



Čokoláda Milka v Alpách (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Sladkosti s příchutí AI! Mondelēz spouští revoluci v reklamě na Milku a Opavii

Coca-Cola podle všeho nezanevřela na využití AI v reklamách ani po předchozích přešlapech, protože marketingový ředitel Manolo Arroyo v rozhovoru pro The Wall Street Journal uvedl, že její nejnovější vánoční kampaň byla levnější a rychlejší na výrobu ve srovnání s tradiční produkcí. „Dříve, když jsme natáčeli a prováděli všechny standardní procesy pro projekt, začínali jsme s ročním předstihem,“ řekl Arroyo pro tento deník. „Nyní to zvládnete za zhruba měsíc.“ Další reklama od Coca-Coly přichází v době, kdy se nástroje umělé inteligence rychle zdokonalují a nahrazují manuální práci kreativních profesionálů, což vyvolává obavy o budoucí pracovní příležitosti.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Smartphone Redmi Note 14 4G v ruce redaktora
9000 mAh v mobilu: Redmi chystá telefon, který jen tak nevybijete. Dorazí i do Evropy?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0
Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro v barvách stáje Aston Martin
Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro v barvách stáje Aston Martin poznáte na několik metrů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
1
Xiaomi Black Friday 2025
Xiaomi, Redmi a Poco! Odstartoval obří Black Friday, ušetříte tisíce korun
PR článek
PR článek PR článek 11:55
LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Stačí jeden klik a funkci vypnete
LinkedIn trénuje AI na vašich datech. Souhlas zrušíte jediným kliknutím
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
1

Kapitoly článku