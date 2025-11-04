TOPlist

Black Friday drtí ceny audia na minimum. Na JBL padly slevy až několik tisíc

PR článek
PR článek 4. 11. 16:28
Reproduktor značky JBL

Listopad začíná zostra. Black Friday v Mobil Pohotovosti hned zkraje rozsekal ceny JBL audia až o 38 %. Sluchátka, reproduktory, to všechno teď pořídíte za zlomek původní ceny, a protože Vánoce klepou na dveře, je to přímo ideální chvíle na to ulovit dárky.

A pokud vám něco uteče? Nevadí. Nabídka se průběžně mění celý měsíc a slev jenom přibývá.

Basy, voděodolnost i dlouhá výdrž za zlomek ceny

Největší sleva padla na sluchátka JBL Tune 520BT, a to 38 %. Z původní ceny 1 289 Kč se tak dostanete na pouhých 799 Kč. Za tuhle cenu sluchátka nabídnou dlouhý 57hodinový poslech bez vybití, a následně i velmi rychlé dobití. Dokonalý zvuk zajistí technologie zvuku JBL Pure Bass a neposlední výhodou zůstává i praktický sklápěcí design.

Pokud chcete, aby hudba zněla nahlas, a hlavně absolutně bez chyby, JBL PartyBox CLUB 120 je jasná volba. Zvládne ozvučit celý obývák, zahradu i menší sál, a díky slevě přes 2 500 Kč ho teď pořídíte jen za 7 499 Kč (běžně 9 989 Kč).

Black Friday snižuje ceny ve velkém, proto stojí za zvážení i reproduktor JBL Boombox 3, který se díky své voděodolnosti s certifikací IP67 vypořádá s deštěm, vodou, ale i pískem. U něj cena padla na 8 249 Kč z původních 9 689 Kč. A pokud chcete něco kompaktnějšího za výrazně méně peněz, reproduktor JBL Charge 5 za 2 999 Kč bude tou ideální volbou.

Všechny zlevněné reproduktory a sluchátka JBL najdete na mp.cz.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany.

