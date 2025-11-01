Sladkosti s příchutí AI! Mondelēz spouští revoluci v reklamě na Milku a Opavii

- Cukrovinkářský gigant Mondelēz International plánuje více využít nástroje umělé inteligence
- Od vlastní AI si firma slibuje ušetření až 50 procent nákladů na marketing
- Zákazníci ale na reklamní sdělení vytvořené umělou inteligencí reagují rozporuplně
Americká potravinářská společnost Mondelēz International patrně řadě zákazníků nic moc neříká, nicméně s jejich produkty se v obchodech setkáváme na denní bázi – na českém a slovenském trhu patří mezi její klíčové značky čokolády Milka a Figaro, sušenky Opavia, Milka, BeBe Dobré ráno, Kolonáda a bonbony Halls. Různé reklamy na tyto značky si jistě každý z nás vybaví, nicméně nyní by v nich mohla nastat jedna drobná, přesto poměrně viditelná změna.
Mondelēz otevírá stavidla umělé inteligence
Mateřská společnost Mondelēz International se totiž rozhodla, že v příštím roce bude vyrábět televizní spoty s pomocí umělé inteligence, alespoň tak se vyjádřil Jon Halvorson, globální viceprezident společnosti Mondelez pro spotřebitelský zážitek, pro agenturu Reuters. Společnost utratila více než 40 milionů dolarů (cca 835 milionů korun) za nástroj pro tvorbu videí za pomocí umělé inteligence, který může snížit výrobní náklady na polovinu.
Televizní reklamy vytvořené pomocí tohoto nástroje by měly být připraveny k vysílání včas na vánoční sezónu 2026 a potenciálně i na poločasovou přestávku v rámci finálového utkání v americkém fotbale Super Bowl v roce 2027.
Mondelēz již nyní využívá zmíněný AI nástroj pro tvorbu příspěvků na sociální sítě k produktům jako jsou sušenky Chips Ahoy a čokolády Milka, přičemž v listopadu bude firma s pomocí umělé inteligence také navrhovat produktové stránky pro známé sušenky Oreo. Firma si od většího využití umělé inteligence slibuje úsporu nákladů na marketing v rádu 30 až 50 procent, což není vůbec málo.
Jestli bude umělou inteligenci v rámci své marketingové komunikace využívat také české zastoupení společnosti jsme se zeptali Evy Železné z pobočky Mondelēz International pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Jakmile obdržíme odpověď, do článku ji doplníme.
Firmy začínají s AI experimentovat stále více
Využití umělé inteligence v rámci marketingové komunikace se ne vždy setkalo s pozitivním ohlasem ze strany zákazníků. Patrně nejznámějším případem je výrobce slazených nápojů Coca-Cola. Ta se s pomocí umělé inteligence rozhodla přetvořit svou ikonickou vánoční reklamu, ve které jejich nápoj doručuje Santa Claus s pomocí velkého množství kamionů. I když samotný výsledek nedopadl až tak špatně, jak by určitě mohl, u zákazníků se vzedmula velká vlna nevole, přičemž reakce se různily – od pohrdání, přes výsměch, až po naštvání. Jen pro představu: v zahraničí je tato reklama vnímána podobně, jako vánoční reklama tuzemské Kofoly.
V tuzemsku se firmy nebojí v rámci své marketingové komunikace s AI experimentovat. Na sociálních sítích se to vygenerovanými obrázky jen hemží, nicméně AI dostala slovo i při tvorbě televizních spotů. Patrně první reklama se objevila letos na jaře a stojí za ní internetový srovnávač ePojištění.cz. V jeho krátké reklamě skotačí primáti, kteří ovšem nejsou rozhýbaní skrze tradiční CGI, ale právě pomocí umělé inteligence. Agentura Ydeal se s využitím AI nikterak netají, ovšem ani neupřesňuje, jaký nástroj využila.
Společnost Hybrid ve spolupráci s Wavemaker také v rámci své kampaně pro Českou spořitelnu využila nástroj VOX – ten využíval čtyři kreativy pro outdoorové aktivity, automobily, fotbal a hokej, které na základě AI analýzy kontextu zobrazoval čtenářům, namísto tradičního využívání cookies. V Česku také Barletta spustila Barletta AI Studio, jež se zaměřuje právě na využití umělé inteligence ve filmech, seriálech a také v reklamě.