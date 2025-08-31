Co sledovat na SkyShowtime? Vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry v září

Novinky ve svém katalogu představuje také streamovací platforma SkyShowtime, která sice není tak populární, jako její konkurenti, což ale rozhodně neznamená, že by neměla v září co nabídnout. Přesvědčit diváky bude chtít například seriálem Dexter: Vzkříšení, pokračováním oblíbeného Krále Tulsy nebo snímkem s hvězdným obsazením jménem Brutalista.
Dexter: Vzkříšení (Dexter Resurrection)
- Datum premiéry 1. řady: 12. 9. 2025
- Hrají: Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman, Krysten Ritter, Peter Dinklage
Děj seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) se odehrává několik týdnů poté, co Dextera Morgana zasáhne do hrudníku kulka vypálená ze zbraně jeho vlastního syna. Po probuzení z kómatu zjišťuje, že Harrison beze stopy zmizel. Dexter si uvědomuje závažnost toho, čím si musel jeho syn projít a vydává se do New Yorku, odhodlán ho najít a vše napravit. Toto usmíření však nebude tak jednoduché. Když dorazí Angel Batista z Miami Metro se svými otázkami, Dexter si uvědomí, že ho jeho minulost rychle dohání.
Ve městě, které nikdy nespí, se otec a syn potýkají se svou vlastní temnotou a brzy se ocitají hlouběji, než si kdy dokázali představit. Ven z toho všeho vede jen jedna jediná cesta, a to ta společná. Kromě Halla se v seriálu představí také Uma Thurman a Peter Dinklage. První dvě epizody můžete od 12. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý další týden.
Král Tulsy (Tulsa King)
- Datum premiéry 3. řady: 25. 9. 2025
- Hrají: Sylvester Stallone, Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella
Ve třetí řadě seriálu Tulsa King se Dwightovo impérium dále rozrůstá a s ním i počet nepřátel a rizik pro jeho tým. Tentokrát čelí dosud nejnebezpečnějším protivníkům v Tulse: rodině Dunmirových, mocné dynastii bohatých starousedlíků, která však rozhodně nehraje podle zaběhnutých pravidel. Dwight tak musí bojovat o všechno, co vybudoval, a chránit svou rodinu.
V hlavní roli se opět představí na Oscara nominovaný Sylvester Stallone, dále Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Garrett Hedlund a Dana Delany. Ve třetí sérii úspěšného seriálu, za kterým stojí výkonný producent a oscarový nominant Taylor Sheridan, se objeví také Samuel L. Jackson. První epizodu můžete od 25. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
The Critic
- Datum premiéry: 13. 9. 2025
- Hrají: Ian McKellen, Gemma Arterton, Ben Barnes, Mark Strong, Alfred Enoch
The Critic je lahodně temný a duchaplný thriller zasazený do Londýna 30. let 20. století s hvězdným britským obsazením včetně držitele Oscara Iana McKellena, Gemmy Arterton, Marka Stronga, Bena Barnese, Alfreda Enocha, Romoly Garai a Lesley Manville. Ke zhlédnutí je snímek exkluzivně na Skyshowtime od 13. září.
Když se nejobávanější a nejjedovatější divadelní kritik ve městě Jimmy Erskine ocitne nečekaně v hledáčku nového majitele deníku Daily Chronicle Davida Brooka, rozhodne se uzavřít temnou faustovskou dohodu s neúspěšnou herečkou Ninou Land, která zoufale touží po jeho přízni.
Brutalista
- Datum premiéry 1. řady: 16. 9. 2025
- Hrají: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy
Po útěku z poválečné Evropy přijíždí vizionářský architekt László Tóth do Ameriky, aby znovu vybudoval svůj život, svou práci a vztah se svou manželkou Erzsébet, od které byl během války odloučen kvůli měnícím se hranicím a režimům. Sám v cizí zemi se László usadí v Pensylvánii, kde jeho talent pro stavitelství rozpozná bohatý a vlivný továrník Harrison Lee Van Buren. Ale moc a sláva přicházejí draho.
Ve filmu hrají dvojnásobný držitel Oscara Adrien Brody, držitelka Oscara Felicity Jones, na Oscara nominovaný Guy Pearce, dále pak Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé a Alessandro Nivola. Ke zhlédnutí bude snímek exkluzivně na Skyshowtime od 16. září.