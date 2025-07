CMF Watch 3 Pro: větší displej, delší výdrž a vyšší cena

Značka CMF přináší na trh třetí generaci svých chytrých hodinek

CMF Watch 3 Pro přišly o vyměnitelnou lunetu, na výběr jsou nově tři různě vypadající varianty

Hodinky se pyšní větším a jasnějším displejem a delší výdrží

Česká cena byla stanovena na 2 499 Kč, prodej začíná dnes v 10:00

Značka Nothing se na letošní léto pořádně vyzbrojila. Na začátku tohoto měsíce uvedla na trh smartphone Nothing Phone (3) a sluchátka Nothing Phone Headphone (1), nyní k nim přihazuje chytré hodinky od své dceřiné značky CMF. Jako u většiny produktů této značky hraje roli odvážný design a příjemná cena.

CMF Watch 3 Pro: tři různé styly

Vzhled CMF Watch 3 Pro je takový, jaký si vyberete. K dispozici sice bude pouze jedna velikost s diametrem 47 mm, CMF ji ale bude nabízet ve třech různých designových provedeních lišících se barvou, vzhledem lunety, tloušťkou i hmotností.

Vzhled je možné oživit vyměnitelnými řemínky se standardní 22mm osičkou, luneta tentokráte oproti minulé generaci vyměnitelná není. Právě její provedení přitom definuje design celých hodinek – na výběr je buď hladká šedá, zaoblená bílá, anebo šedá s vyznačenými oranžovými indexy. Rozdíly mezi jednotlivými verzemi jsou následující:

Šedá – tloušťka 14,4 mm a hmotnost 51,9 gramů

Bílá – tloušťka 15,2 mm a hmotnost 51 gramů

Oranžová – tloušťka 14,5 mm a hmotnost 52,4 gramů

Ať si vyberete jakoukoliv variantu, můžete se (oproti předchozí generaci) těšit na větší 1,43″ displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a zvýšeným jasem 650 nitů. Na obrazovku lze navolit jeden z více než 120 ciferníků, a to včetně animovaných nebo interaktivních. Některé ciferníky jsou přímo navržené pro režim Always-On. K ovládání prostředí slouží jednak dotyková plocha displeje, a také otočná korunka na pravé straně.

CMF Watch 3 Pro běží na vlastní platformě, která má v sobě integrovaný AI asistent ChatGPT – díky tomu lze hodinkám klást všetečné dotazy a hodinky na ně odpoví, pochopitelně však pouze s pomocí spárovaného smartphonu. Díky integrovanému reproduktoru a mikrofonu lze dokonce hodinky využít k telefonování, i v tomto případě se ale bez smartphonu neobejdou, vlastní datovou konektivitu nemají. Potěší ale schopností odstraňovat šum, k čemuž má být využívána umělá inteligence. Tu využívá i funkce Essential News, která umí přečíst titulky novinek z uživatelem preferovaných témat.

Více než 130 sportovních režimů

CMF Watch 3 Pro obsahují několik senzorů pro hlídání uživatelova zdraví a pro monitoring sportovních aktivit. K dispozici je celkem 131 sportovních režimů, nechybí ani automatická detekce aktivity. Díky krytí IP68 ustojí kontakt s vodou, pro trasování aktivit se rovněž může hodit dvoupásmová GPS a podpora systémů Glonass, Galileo, BeiDou a QZSS.

Díky většímu pouzdru se do hodinek vešla větší 350mAh baterie, která slibuje výdrž až 13 dní typického používání bez aktivovaného režimu Always-on – s ním výdrž klesne na 3,5 dne (patrně kvůli fixní obnovovací frekvenci 60 Hz). Nabití hodinek má trvat přesně 99 minut.

Cena a dostupnost

CMF Watch 3 Pro mezigeneračně poměrně výrazně zdražily – minulý model se prodával za 1 690 korun, ten nový přijde na 2 490 korun. Je to stále poměrně příznivá cena, ale oproti minulé generaci je vyšší o celých 800 Kč.

Hodinky CMF Watch 3 Pro lze koupit na stránkách výrobce, dnes od 10:00 se objeví i v nabídce vybraných českých e-shopů.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.