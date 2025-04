CMF Phone 2 Pro se blíží. Týden před premiérou výrobce odtajnil kompletní fotovýbavu

Britská společnost Nothing představila v roce 2023 podznačku CMF, pod kterou nabízí designově zajímavé, a přitom cenově dostupné mobilní produkty. V jejím portfoliu najdeme několik modelů sluchátek, hodinek, nabíječek, a dokonce i smartphone pojmenovaný CMF Phone 1. Tento telefon si odbyl premiéru loni v červenci a okamžitě zaujal vzhledem, modulární konstrukcí a za cenu okolo 5 tisíc korun i velmi příjemnou výbavou. Potěšující informací je, že CMF chystá druhou generaci, která výbavu posune ještě o značný kus výš.

Premiéra příštího telefonu od CMF je naplánovaná na pondělí 28. dubna. Podle oficiální upoutávky se nebude jednat o přímého pokračovatele první generace, ale o vybavenější model CMF Phone 2 Pro. O základním CMF Phone 2 není v upoutávce řeč, zato výrobce slibuje odhalit i troje nová sluchátka – Buds 2, Buds 2a a Buds 2 Plus.

New wonderful things.

Featuring CMF Phone 2 Pro, alongside a trio of buds – Buds 2, Buds 2a or Buds 2 Plus.

28 April, 2:00 BST. pic.twitter.com/1CIlMae2um

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 7, 2025