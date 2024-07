CMF Phone 1 od Nothingu: vyměnitelná záda, modulární příslušenství a až podezřele nízká cena

První smartphone od značky CMF láká na nízkou cenu a několik zajímavých prvků

Jsou jimi například vyměnitelná záda nebo podpora modulárního příslušenství

Viditelnou kaňkou na kráse je absence NFC pro mobilní placení

Kromě telefonu představila značka CMF i nové hodinky a sluchátka

Značka CMF, za kterou stojí britská společnost Nothing, dnes představila svůj první smartphone. Už z prvních upoutávek bylo jasné, že se bude jednat o originální kus hardwaru, a dnešní premiéra to jenom dokazuje. CMF Phone 1 má v rukávu několik lákadel, jedním z nich je bezesporu cena.

CMF Phone 1 by Nothing vám dovolí vyměnit si záda

CMF Phone 1 je sympatický tím, že je levný a nesnaží se to nijak kamuflovat – výrobce klidně mohl vyrobit záda z falešného skla, rámeček z falešného kovu, a do toho by mohl záda ozdobit nesmyslným počtem zbytečných fotoaparátů. Namísto toho se v CMF rozhodli přiznat plastové tělo, a ještě z něj udělali přednost.

Záda telefonu obsahují několik viditelných šroubků, které umožňují odmontování zadního krytu a jeho snadnou výměnu – pokud se vám zakoupená barevná varianta okouká, nebo si původní kryt poškrábete, není nic jednoduššího, než si pořídit nový. K dispozici bude v černé, modré, zelené a oranžové barvě, přičemž první tři jsou vyrobené z plastu, poslední ze silikonového polymeru imitujícím kůži.

Šroubky navíc nejsou jediným ozvláštňujícím prvkem zad. V jejich pravém dolním rohu se nachází kolečko, o kterém jsme si původně mysleli, že bude sloužit k ovládání telefonu (například ke změně hlasitosti), ve skutečnosti se ale jedná o kotvící bod pro různé příslušenství. Připevnit k němu půjde například pouzdro na platební (a jiné) karty, poutko pro šňůrku nebo praktický stojánek.

Samotný telefon má rozměry 164 × 77 × 8 mm a hmotnost 197 gramů, výrobce se navíc pyšní odolností IPX2, což znamená, že odolá kapající vodě. Podle Nothing však při interních testech vydržel i 3 sekundy v hloubce 25 cm.

AMOLED displej a pouze jeden hlavní fotoaparát

Čelní stranu telefonu vyplňuje 6,67″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz (pro dotyk až 240 Hz) a maximálním jasem 2 000 nitů. Součástí displeje je vestavěná čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 16Mpx selfie kamerku.

V levém horním rohu zad se pak nachází hlavní fotoaparát tvořený 50Mpx snímačem od Sony a 2Mpx hloubkovým senzorem pro přirozenější bokeh efekt v portrétních fotografiích. V silách fotoaparátu je natáčení 4K videa při 30 snímcích za vteřinu, popř. Full HD videa v 60 fps.

Kam se podělo NFC?

CMF Phone 1 pohání 4nm čipset MediaTek Dimensity 7300, na jehož vývoji se značka Nothing podílela a nasadila jej i do svého smartphonu Nothing Phone 2a. Čipset může být doplněn buď 6, nebo 8 GB RAM (s možností virtuálního navýšení o 8 GB), úložiště pak bude nabízeno v kapacitách 128 nebo 256 GB. Úložiště navíc půjde rozšířit paměťovou kartou až do kapacity 2 TB.

Bezdrátová konektivita je zastoupena podporou 5G, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3, výrobce ovšem trestuhodně opomněl NFC – na mobilní platby tak s tímto telefonem musíme zapomenout. Zásobárnou energie je v případě CMF Phone 1 akumulátor s kapacitou 5 000 mAh s podporou 33W dobíjení, nabíječka však není součástí balení. Operačním systémem je Nothing OS 2.6 založený na Androidu 14, přičemž výrobce slibuje 2 velké systémové aktualizace a 3 roky bezpečnostních záplat.

CMF Watch Pro 2: stylové hodinky s vyměnitelným rámečkem

Kromě nového telefonu značka CMF představila i nové chytré hodinky a bezdrátová sluchátka. Hodinky CMF Watch Pro 2 se pyšní jednoduchých designem, který lze navíc ještě ozvláštnit vyměnitelným rámečkem – na výběr je jak se zakřiveným, tak plochým tvarem. Vyměnit si lze i řemínek, uchycení obstarává tradiční 22mm osička.

CMF Watch Pro 2 reprezentuje 1,32″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 620 nitů. Na obrazovku je možné navolit si jeden z více než 100 ciferníků, v prostředí systému pak lze sledovat obvyklé údaje ze sportovních aktivit a zdraví. Hodinky dokáží zaznamenávat srdeční frekvenci, saturaci krve kyslíkem, stres, kvalitu spánku či data z více než 120 sportovních aktivit. Nechybí ani záznam trasy, hodinky totiž disponují vestavěnou GPS. Díky krytí IP68 se nezaleknou ani vodních aktivit.

S hodinkami lze rovněž volat, přijímat notifikace nebo přehrávat média uložená v telefonu. Integrovaný akumulátor s kapacitou 305 mAh zvládne hodinky udržet při životě až 11 dní, popř. 9 při intenzivním používání.

CMF Buds Pro 2: levná sluchátka s ANC

Posledním představeným produktem jsou sluchátka CMF Buds Pro 2. Design se oproti minulé generaci nezměnil, uvnitř se ale odehrála spousta změn. Jednou z nich je nasazení nových 11mm dynamických měničů, které doprovázejí 6mm výškové reproduktory pro bohatší zvuk. Sluchátka také nově podporují kodek LDAC pro streamování zvuku ve vysokém rozlišení. Nechybí ani podpora aktivního poltačení hluku, a to až do 50 dB. Třešničkou na dortu je pak podpora efektů prostorového zvuku.

CMF Buds Pro 2 mají na jedno nabití vydržet až 43 hodin s průběžným dobíjením a s vypnutým ANC, popř. 30 hodin se zapnutým ANC. Krabička i sluchátka budou nabízena v černé, bílé, modré a červené barvě, na krabičce se pak nachází kruhový ovladač sloužící pro změnu hlasitosti, přijímání a zavěšování hovorů, nebo k zapínání a vypínání ANC.

Ceny a dostupnost

Hodinky CMF Watch Pro 2 lze objednat již dnes, jejich dostupnost je stanovená na pátek 12. července, prodávat se budou za 1 699 korun.

Sluchátka CMF Buds Pro 2 lze objednat již dnes, jejich dostupnost je stanovená na pátek 12. července, prodávat se budou za 1 499 korun.

Smartphone CMF Phone 1 bohužel na český trh oficiálně nezamíří, nicméně bude dostupný z webu výrobce:

Varianta 8/128 GB přijde na 4 369 korun s DPH

Varianta 8/256 GB přijde na 5 999 korun s DPH

Náhradní kryty pak stojí 759 korun, modulární příslušenství 549 korun. S koupí telefonu získáte na tyto doplňky slevu ve výši 15, respektive 40 procent.