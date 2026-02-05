Čisté prostředí bez reklam? Anthropic si veřejně střílí z tvůrců ChatGPT

- OpenAI rozzuřilo řadu příznivců svým záměrem zobrazovat reklamy
- Konkurenční Anthropic se k podobnému kroku zatím nechystá
- Svého rivala chce dokonce zesměšnit během přestávky Super Bowlu
Ve světě umělé inteligence se točí poměrně velké peníze a nejeden investor se předhání v tom, kolik do AI „nasype“ miliard. Pravdou ale je, že prozatím se nepodařilo najít spolehlivý obchodní model, který by zaručil návratnost těchto prostředků. Pro velké investory se tak jedná spíše o sázku na budoucnost a víru v to, že AI bude „další velká věc“, která nakonec svou finanční návratností bohatě předčí původní investice. O nalezení možného způsobu financování se v poslední době pokusilo OpenAI, které plánuje do svého ChatGPT přidat komerční sdělení.
Claude se zobrazovat reklamy nechystá
Ačkoli to není zrovna dvakrát elegantní či oblíbený způsob, jak vydělat peníze, přeci jen se ukázal jako poměrně efektivní. Uživatelé nicméně na zavedení reklam nereagovali zrovna dvakrát pozitivně, což se dalo očekávat. Nyní se ke kritickým reakcím přidal i jeden z konkurentů, konkrétně Anthropic, jež vyvíjí populární umělou inteligenci Claude. Ten nejenže oznámil, že do Clauda nepřidá reklamy, ale ještě si ze svého konkurenta chystá vystřelit před zraky milionů potenciálních zákazníků.
„Chceme, aby Claude jednal jednoznačně v zájmu našich uživatelů,“ uvádí společnost ve svém blogovém příspěvku. „Proto jsme se rozhodli, že Claude zůstane bez reklam. Naši uživatelé neuvidí sponzorované odkazy vedle svých konverzací s Claudem; odpovědi Clauda nebudou ovlivněny inzerenty ani nebudou obsahovat umístění produktů třetích stran, o které naši uživatelé nepožádali.“ Aby své tvrzení Anthropic stvrdil, zaplatil si reklamní prostor během jedné z nejsledovanějších událostí této planety – Super Bowlu.
Oznámení dále zdůrazňuje, proč by zahrnutí reklam bylo v rozporu s tím, čím firma chce, aby Claude byl. To naznačuje, že motivace zisku by mohla bránit poskytování nejužitečnějších rad uživatelům, kteří se ptají na zdravotní problémy, jako jsou potíže se spánkem, a že reklamy by mohly být rušivým prvkem pro kohokoli, kdo používá Claude k práci.
Anthropic však nechává otevřenou možnost změny: „Pokud budeme muset tento přístup přehodnotit, budeme transparentní ohledně našich důvodů,“ dodává firma závěrem. Anthropic tedy nevyloučil, že se reklamy v AI Claude nikdy neobjeví, nicméně v dohledné době bychom to čekat neměli.