ChatGPT potají chystá reklamy. iPhone je možná díky Siri chytře obejde

- OpenAI se už nejspíše připravuje na implementaci reklam do AI ChatGPT
- Pokud máte iPhone, nejspíše se jim půjde vyhnout
- Mohla by s tím pomoci nová Siri a dohoda obou společností
Nárůst popularity umělé inteligence otevírá řadu otázek. Mezi ty nejpalčivější, především pro samotné společnosti, které stojí za jejich stvořením, patří model financování dalšího rozvoje. Zatímco zpočátku mohou menší či větší firmy vyvíjet umělou inteligenci za pomocí finančních zdrojů od investorů, případně ze zisku z jiných produktů, časem je potřeba přijít na udržitelný model financování, jež dokáže také nějaké peníze generovat, a nejen polykat. Předplatné je jednou z možností, nicméně ochota platit další měsíční platbu není pro mnoho uživatelů v současné době schůdná. Jedna varianta přesto leží na stole.
Chytrý způsob, jak se vyhnout reklamám v ChatGPT
Tou jsou komerční sdělení, která by se mohla objevovat přímo ve výsledných odpovědích na dotazy. Tomuto řešení se z pochopitelných důvodů všichni prozatím snaží co možná nejvíce vyhnout, avšak dříve či později reklamy do umělé inteligence dorazí, ať chceme či nikoli. Generální ředitel OpenAI Sam Altman před nějakou dobou označil myšlenku integrovaných reklam ChatGPT jako znepokojivou a poslední možné řešení, avšak nyní existuje několik náznaků, že jsou v plánu.
Server The Information minulý měsíc tvrdil, že OpenAI zvažuje vkládání reklam do uživatelských chatů, přičemž kód objevený v nejnovější beta verzi aplikace pro Android toto tvrzení podporuje. Podle příspěvku Tibora Blaha na sociální síti X obsahuje beta verze 1.2025.329 zmínky o „funkci reklam“, „reklamách ve vyhledávání“ a „bazarovém obsahu“. Ačkoli to vypadá, že reklamy v ChatGPT už klepou na dveře, je zde pravděpodobně jedna možnost, jak se jim vyhnout.
Zařazení reklam do bezplatné verze ChatGPT se jeví jako nevyhnutelné a jakmile se reklamy objeví, je téměř jisté, že se budou týkat jak aplikace pro iOS, tak i pro Android. V případě jednotlivých dotazů však budou uživatelé iPhone moci nadále využívat službu prostřednictvím Siri, která téměř jistě nebude obsahovat reklamy. S příchodem nové Siri jí bude stačit položit otázku, na kterou nedokáže odpovědět, což ji donutí obrátit se na ChatGPT. Dohoda mezi Applem s OpenAI je ovšem taková, že tyto relace nejsou používány k trénování AI, a je velmi pravděpodobné, že se to bude týkat i reklam. Jestli to tak ovšem bude i v praxi se teprve uvidí.